Mia Dimšić predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu nakon što je sinoć pobjedila na Dori u Opatiji s pjesmom "Guilty pleasure". No, odmah nakon pobjede dočekale su je optužbe da je kopirala plagirala američku kantautoricu Taylor Swift.

"Ljudi često govore da je nešto plagijat. A da bi nešto bilo plagijat mora imati bilo koji dio melodije ili akorada ili teksta zajedničkog. Ovdje to, matematički, nije slučaj i to je vrlo lako usporediti i svaki glazbenik bi znao da to nije", kazala je Mia Dimšić za RTL Danas i dodala da se slaže da je atmosfera i da su joj albumi Taylor Swift bili inspiracija.

"To su albumi koje ja slušam od 2020., od kada je pandemija, i stalno sam u njima. To je zvuk koji mi se sviđa i odličan mi je i svaka usporedba s Taylor Swift mi je veliki kompliment", kazala je.

'Stihovi su jako osobni'

Priznala je da su stihovi pjesme osobni.

"Stihovi su jako osobni. U većini slučajeva su mi stihovi osobni jer tada imam više inspiracije i veća je emocija i otpočetka ovu pjesmu doživljavam jako emotivno. Drago mi je ako je to publika sinoć osjetila", kazala je pobjednica Dore.

Kao najveće konkurente, odnosno one koji su imali odlične pjesme, navela je svoju imenjakinju Miju Negovetić i Marka Bošnjaka.