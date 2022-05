Hrvatska predstavnica na Eurosongu, Mia Dimšić, nije uspjela izboriti ulazak u finale pa je, nažalost, nećemo gledati u završnici uz srpsku predstavnicu Konstraktu.

'Nisam nikad bila fan Eurosonga'

Mia je za Večernji list otkrila kako se nosila sa silnim pritiskom koju je pred nju stavio Eurosong.

"Najstresnije je bilo dok sam bila u Hrvatskoj jer je bilo toliko obaveza od jutra do mraka. U jednom trenutku uopće nisam znala što mislim, gdje sam i tko sam. Pred kraj mi je bilo previše", otkrila je Mia koju pretjerano ne muči to što nije ušla u finale.

"Iskreno, nisam nikad bila preveliki fan Eurosonga. Nisam ni imala nikad ništa protiv, ali nije da sam to planirala. Da mi je netko prošle godine rekao kako ću ove godine predstavljati Hrvatsku, to bi mi bilo nevjerojatno. Prijava je bila u posljednji tren, i to u neobaveznom razgovoru između menadžera Damira Bačića i mene", priznala je Mia koja se odmah nakon prijava bacila na pripreme za Doru na kojoj je uvjerljivo pobijedila.

Stoički je podnijela sve kritike

Nakon pobjede na Dori, mnogi su se na društvenim mrežama raspisali o tome da je njezina pjesma "Guilty Pleasure" kopija hita Taylor Swift. "Čim sam pobijedila na Dori, znala sam da od ponedjeljka ide neka priča. Uvijek mora ići neka priča", rekla je Mia te objasnila što zapravo pjeva u svojoj pjesmi "Guilty Pleasure".

"U samoj pjesmi ne radi se o tome da žena ima više veza, iako naravno to možete interpretirati na način na koji želite. U ovoj pjesmi je to više maštanje ili unutarnja borba o tome trebam li ostati u vezi koja je sigurna ili ići u nešto što je zanimljivo. Mislim da se više treba govoriti o činjenici da je normalno da ćemo se svi puno puta zaljubiti u razne ljude. Jednostavno, to tako funkcionira, tako smo napravljeni", ispričala je za Večernji.

Naime, Mia je na svom Instagramu nekoliko puta istaknula da se sprijateljila sa srpskom predstavnicom Konstraktom, s kojom je objavila i nekoliko zajedničkih fotografija. No, još se javno nije izjasnila za koga navija u finalu Eurosonga.