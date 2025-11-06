Meghan Markle šokirala Hollywood svojom novom ulogom

Meghan Markle (43) vraća se glumi nakon osam godina pauze i to u novom holivudskom filmu “Close Personal Friends”, gdje će glumiti samu sebe. U filmu sudjeluju i Lily Collins (35), Brie Larson (36) i Jack Quaid (33), a radi se o komediji koja prati odnose dvaju parova – slavnog i onog iz običnog života. Snimanje je već započelo u Pasadeni, a produkciju potpisuje Amazon MGM Studios.

Uloga koja joj je nedostajala

Izvor blizak produkciji za The Sun otkriva da je ovaj projekt za Meghan poseban:

“Ovo je veliki trenutak za nju, povratak onome što je oduvijek voljela.”

Za ovu se ulogu odlučila nakon, kako kažu, brojnih ponuda, a najveća joj je podrška suprug princ Harry (41). “On samo želi da Meghan radi ono što je čini sretnom”, dodaje izvor.

Karijera prije kraljevske dužnosti

Meghan je najviše poznata po ulozi Rachel Zane u seriji “Suits”, u kojoj je glumila od 2011. do 2018. godine. Nakon udaje za Harryja započela je život u kraljevskoj obitelji, no 2020. godine par se povukao iz kraljevskih dužnosti i preselio u SAD.

Glumica je ranije govorila kako ju je početak karijere obilježio brojnim odbijanjima i borbom za mjesto u Hollywoodu. Čini se da joj se želja za glumom ponovno probudila, što je spomenula i u nedavnom podcastu.

Harryjeva poruka javnosti

Dok Meghan gradi povratak u glumački svijet, princ Harry objavio je esej povodom Dana sjećanja. U njemu je istaknuo ponos na hrabrost i duh britanskih vojnika te pozvao javnost da ne zaboravi veterane, kako poginule, tako i one koji se i dalje nose s posljedicama rata. Uskoro putuje u Toronto, gdje će se sastati s kanadskim veteranima.

