MEGHAN MARKLE I HARRY OTKRIVAJU SVOJU STRANU PRIČE: ‘Naša je misija da napokon predstavimo istinu’

U knjizi koja ima 368 stranica javnosti će se otkriti do sada nepoznati detalji o zajedničkom životu Harryja i Meghan

Sredinom kolovoza trebala bi izaći knjiga o životu Meghan Markle i princa Harryja pod nazivom “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family” u kojoj će biti iznesena njihova strana priče.

ČESTITKE STIŽU SA SVIH STRANA: Meghanin i Harryjev sin Archie slavi prvi rođendan

Čitatelji će dobiti uvid u njihovu vezu, brak, kako je na njih utjecala odvojenost od kraljevske obitelji i mnoge druge teme koje su punile stranice svjetskih tabloida, a napisali su je novinari Omid Scobie i Carolyn Durand, piše Express.

U knjizi koja ima 368 stranica javnosti će se otkriti do sada nepoznati detalji o zajedničkom životu Harryja i Meghan. Izdavač tvrdi kako je uradak “iskren i dubinski portret samopouzdanog, utjecajnog i vizionarskog para koji se ne boji prekida s tradicijom te je odlučan u stvaranju novog puta daleko od medijske pozornosti, a posvećen je izgradnji humanitarne ostavštine koja će donijeti veliku promjenu u svijetu”.

Autori knjige imali su intimni uvid u događanja unutar kraljevske obitelji te su bili jedni od rijetkih svjedoka Meghaninog i Harryjevog života.

SUDSKA BITKA TABLOIDA I MEGHAN MARKLE: Poznate britanske novine odnijele prvu pobjedu protiv vojvotkinje

“Cilj ove knjige je prikazati pravog Harryja i Meghan, bračnog para koji i dalje nadahnjuje mnoge

širom svijeta svojim humanitarnim i karitativnim radom, ali često su netočno prikazani. Naša je misija motivirana željom da ispričamo točnu verziju njihovog putovanja i napokon predstavimo istinu”, rekli su autori.