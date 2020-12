MEGHAN I HARRY OBJAVILI BOŽIĆNU ČESTITKU SA SINOM: Moglo bi vas iznenaditi kako je nastala

Meghan Markle i princ Harry u srijedu su na društvenim mrežama objavili prvu božićnu čestitku otkako su napustili kraljevsku obitelj i preselili se u Los Angeles. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa pozirali su ispred svoje kuće vrijedne 15 milijuna dolara u Montecitu, nedaleko od Santa Barbare. Sin Archie sjedio je u očevu krilu, a društvo su im pravili i njihovi psi Pula i Guy.

Na čestitici vidimo i maleno okićeno drvce. Glasnogovornik slavnog para otkrio je da je autorica ilustracije Meghanina majka Doria.

Here's a super cute photo of Harry, Meghan and Archie. 💞 pic.twitter.com/VEkMw8IGZo

— The Duke and Duchess of Sussex (@PHarry_Meghan) December 23, 2020