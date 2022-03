OSVANUO 'NOVI' MACHINE GUN KELLY / Megan Fox nazvali sotonisticom, a sada rešetaju i njega: 'Što se to, dovraga, događa s tobom?'

Megan Fox i Machine Gun Kelly započeli su svoju vezu poslovnom suradnjom koja je brzo evoluirala u nešto više. Par se upoznao na snimanju filma "Midnight in the Switchgrass" u ožujku 2020. Fox je tada bila u braku s Brianom Austinom Greenom. Dva mjeseca kasnije, Green je potvrdio da su on i Fox prekinuli nakon 10 godina braka, s bivšim mužem Fox ima tri sina, Noaha, Bodhija i Journeyja. Sredinom siječnja ove godine, Kelly je odlučio kleknuti i zaprositi Megan Fox neobičnim prstenom koji glumica nikada neće moći skinuti. Njihovo pojavljivanje u javnosti, u neobičnim izdanjima, svakodnevno šokira mnoge njihove obožavatelje - tako je bilo i ovaj put. Machine Gun Kelly na Instagramu se pohvalio novom frizurom zbog koje su ga čak prozvali i Eminemom. U listalici pogledajte novo izdanje poznatog glazbenika, a saznajte i zašto su Megan Fox mnogi nazvali sotonisticom...