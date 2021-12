Paul Walker poginuo je u automobilskoj nesreći 2013. godine u Santa Clariti, zajedno sa svojim prijateljem Rogerom Rodasom. Njegov prijatelj, koji je vozio automobil, izgubio je kontrolu nad vozilom zbog prebrze vožnje, zaletio se u drvo, a automobil je eksplodirao na mjestu.

Zvijezda filmova "Brzi i žestoki" poginuo je u četrdesetoj godini života, ostavivši iza sebe tada petnaestogodišnju kćer Meadow koji je dobio u vezi s tadašnjom curom Rebeccom McBrain.

Meadow je sve dirnula objavom na Instagramu

"Beskrajno te volim i nedostaješ mi. Danas i svaki dan slavim tvoj život, tvoju ljubav. Ti si moj najbolji prijatelj", napisala je Meadow uz fotografiju iz djetinjstva na kojoj se grli sa svojim ocem.

Na fotografiju su reagirale i brojne poznate osobe, Paulovi prijatelji i poslovni kolege, poput Jordane Brewster, Paulove kolegice iz filma "Brzi i žestoki", koja je i sama objavila Paulovu fotografiju na Instagramu, uz koju je napisala: "Osam godina".

Humanitarna nota

Osim dirljive objave, Meadow je na osmu obljetnicu smrti svog oca najavila i novo partnerstvo između Zaklade Paul Walker, Giving Tuesday i Toys for Tots. Naime, sva zarada od prodaje "Do good, be good" šalica ide direktno udruzi Toys for Tots, koju vodi američki rezervat marinaca, distribuirajući igračke djeci čiji roditelji ne mogu priuštiti da im ih kupe za Božić.

"Vaša podrška omogućuje nam da širimo dobru volju tamo gdje je najpotrebnija, mijenjajući živote i brinući se za naš planet. Od izgradnje škola, preko zalaganja za očuvanje oceana, do naše godišnje stipendije, utjecaj na pozitivne promjene u središtu je svega što radimo", napisala je.

Podsjetimo, Walkerov najvažniji projekt “Reach Out Worldwide” pomaže žrtvama prirodnih nesreća diljem svijeta i Meadow je obećala da se neće ugasiti nakon njegove smrti.

Tyrese Gibson, koji je u "Brzi i žestoki" igrao Romana Pearcea također se prisjetio Walkera kroz dirljivu objavu.

"Na današnji dan prije osam godina izgubili smo našeg dragog brata, jednog od mojih najboljih prijatelja i zaista nekoga tko mi je držao leđa… Čovjek koji bi se zauzeo za mene kao što bih se ja zauzeo za njega pod svaku cijenu… Jednu od najiskrenijih duša koje su ikada živjele na ovoj zemlji. Na današnji sam dan dobio najgori telefonski poziv koji sam ikada dobio u životu", napisao je.

Na osmu godišnjicu smrti, Walkerovi kolege diljem svijeta opraštaju se od velikog humanitarca uz poziv da se kroz zakladu nastavi humanitarni rad i širenje dobra koje je za svoga života započeo upravo Paul Walker.

Podsjećamo, Walker je rođen 1973. u kalifornijskom gradu Glendaleu. Kao dijete je snimao reklame, a od dvanaeste godine počeo je glumiti u dječjim televizijskim emisijama. Kako je rasla njegova glumačka karijera, tako je raslo i zanimanje za njegov ljubavni život. 90-ih je bio u vezi s Rebeccom McBrain, koja mu je 1998. rodila kćer Meadow Rain. Kratko nakon njenog rođenja, par se razišao, a djevojčica je živjela s majkom. Kada je Meadow bilo 13 godina preselila se kod Paula jer je njena majka imala problema s pretjeranim konzumiranjem alkohola.

Nedugo zatim, Walker je navodno bio u vezi s Aubriannom Atwell, koja je prema pisanju stranih medija u to vrijeme bila maloljetna, a kasnije je još jedna takva veza izašla u javnost, ona s Jasmine Pilchard Gosnell.

Uskoro se po medijima počelo pisati kako Walker želi napustiti Hollywood, nazvavši ga "običnim smećem". Nažalost, napustio je ovaj svijet puno prije nego što je uspio napusiti Hollywood.

Pokopan je 14. prosinca na groblju koje se nalazi u Hollywood Hillsu, a sprovodu su prisustvovali samo najbliža rodbina i prijatelji. Nakon Walkerove smrti, Meadow je ostala bliska s njegovim kolegom, Vin Dieselom, koji ju je vodio do oltara predao Louisu Thornton-Allanu.