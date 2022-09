"Roditelji su me učili o tome da treba poštivati žene, veze, seksualne intimnosti, poštivati prostor", rekao je McConaughey. "Moj tata je oduvijek imao tu stvar kad nas je učio o tim stvarima, uvijek bi kao pričao o pticama i pčelama. Tako me jedan dan posjeo da pričamo i rekao mi je, dolaziš li u te godine kad se ljubiš?, a ja sam rekao da, gospodine pa je on dodao: Pa, ići će i dalje od toga jednog dana. Vjerojatno će ići do mjesta gdje ćete biti intimni i to će biti grudi, i to će biti ispod pojasa", ispričao je glumac.