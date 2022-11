Jelena Rozga predstavila je novi acustic album "Minut srca mog". Okupljeni prijatelji i suradnici sinoć su u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade imali prilike čuti neke od Jeleninih najvećih hitova i najdražih pjesama iz 27 godina karijere - u sasvim novom ruhu. Glazbenicu su sinoć podržali brojni kolege i prijatelji: Vjekoslava, Tonči i Ivan Huljić, Marko Tolja, Matija Cvek, Ljupka Gojić Mikić, Nika Turković, Tatjana Dragović i Vlaho Arbulić, Jole, Lejla Filipović, Matea i Bruno Kovačević.. i brojni drugi.

Tom je prilikom i mladi glazbenik o kojem se u zadnje vrijeme najviše priča u kontekstu Jeleninog privatnog života, Matija Cvek za Story priznao kako prije nije mogao zamisliti da će s popularnom Splićankom snimiti duet te da bi mu žena poput nje dobro došla u životu.

'Kad gledam nju...'

"Jelena je super. Generalno genijalna osoba. Nemam nikakvih smetnji oko toga. Smiješno mi je to pa nemam komentara", rekao je Cvek te otkrio da je u njezinom projektu u potpunosti podržava.

"Došao sam prijateljici pružiti podršku i čuti kako zvuči taj njezin novi album uživo. Sviđa mi se sve ovo. Bio sam počašćen kad me je pozvala da surađujemo na pjesmi 'Zar je ljubav spala na to'. Nisam mislio da će se ukazati ta prilika, iako sam je uvijek cijenio kao glazbenicu, a prvenstveno osobu. Ona je bila dio mog odrastanja, njezine pjesme smo svi pjevali. Meni je to velika čast. Kad gledam nju u odnosu na mene, mislim da je to velika stvar", ispričao je.