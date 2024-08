Mate Rimac pokazao svoj idealni doručak: 'Kad bi bar svako jutro imao 20 minuta...'

Inovator i poduzetnik Mate Rimac (36) na Instagramu se pohvalio svojim doručkom: jajima, rajčicama i voćem. Mate je već neko vrijeme vegetarijanac, a svoju odluku o promjeni ishrane objasnio je brojkama koje pokazuju da je jedenje mesa šteti planetu Zemlji.

"Kad bih barem imao samo 20 minuta svako jutro da pripremim ovo… (plus vrijeme za tržnicu da kupim sve to lokalno). Postljetna odluka je: pronaći vrijeme za to", napisao je poduzetnik kao opis objave.

Osim štetnih stakleničkih plinova i velike površine koju uzgoj životinja za proizvodnju mesa zauzima, jedan od razloga zašto je izbacio meso iz svoje ishrane jest upravo patnja koju životinje proživljavaju kada su uzgajane u mesnoj industriji.

"Einstein i Tesla bili su vegetarijanci. Einstein je rekao da je najveća promjena koju možete napraviti za svijet da smanjite unos količine mesa... Pozivam vas da malo proguglate, da se činjenice malo pogledaju i donesite odluku sami za sebe"; izjavio je.

Foto: RTL Danas

Naveo je i da je uzgoj životinja za meso uzrok brojnih zaraznih bolesti, a da se pripremu jednog burgera potroši onoliko vode koliko je dovoljno za dva mjeseca tuširanja, oko 3.000 litara.

Podsjećamo, krajem lipnja saznalo se da se nakon tri godine braka razvode Mate Rimac i njegova supruga Katarina Lovrić. Par se upoznao još u ranoj mladosti u Livnu odakle su oboje rodom, a prije braka su u vezi bili šest godina.

Foto: Instagram

Privatnu ceremoniju održali su u Splitu, u nekadašnjoj Titovoj rezidenciji, a dva mjeseca kasnije organizirano je crkveno vjenčanje u Livnu.

