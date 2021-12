Pjevač Marko Kutlić (26) već se dugo bori s ovisnošću o društvenim mrežama i mobitelu, priznao je za IN magazin.

On je otac dvojice sinova te je odlučio stati na kraj svom dugogodišnjem problemu.

"Jednu stvar sam skužio - da sam teški ovisnik o mobitelu i društvenim mrežama, skužio sam da je to jedna ovisnost koja prelazi čak možda i u bolest", rekao je.

Marko je ovog ljeta odlučio da se želi izliječiti.

"Od kraja sedmog mjeseca sam odlučio da se želim izliječiti od te bolesti jer sam osvijestio i svi su mi govorili moji bližnji da trebam malo manje, da trebam dozirati i to", otkrio je.

Kutlić je pojasnio da je postao ovisan o mobitelu zbog društvenih mreža i potrebe za socijalizacijom.

Ne želi da ljudi misle da je influencer

"Taj mobitel stvara jednu vrstu ovisnosti kao drogu zato što te društvene mreže, ti dok si na njima, ti si konstantno sretan zato što svaki čovjek ima potrebu za socijalnim kontaktom. On kroz društvene mreže prima socijalni kontakt i on čim ugasi to, on je odmah u tom trenu nesretan."

Marko ne želi da ga ljudi doživljavaju kao nekog influencera.

"Ne želim ljudima stvarati krivu sliku, želim jednostavno da me ljudi dožive kao glazbenika, a ne kao nekog influencera. Radije bih radio nešto drugo, bavio se nečim drugim nego da na taj način sebe izlažem", kazao je.

On je nedavno snimio i videospot za svoju novu pjesmu "Uz nju", a trenutno ga muče mjere koje je stožer odredio.

"Kad god igra hrvatska reprezentacija, sretan sam, srce mi jako lupa, ali nije mi jasno kako hrvatska reprezentacija igra pred 30 tisuća ljudi, a ja ne mogu napraviti koncert bez 1.000 potvrda. Mislim da je jedina država koja je liberalna trenutno u svijetu Bosna i Hercegovina, to je moje mišljenje", istaknuo je.