popadale vilice / Zagrebačka Tvornica zakuhala od vrelog performansa: Superseksi plesačice ukrale šou Marku Kutliću, ovo se ne viđa svaki dan!

Sinoć je održan koncert Marka Kutlića (28) u Tvornici kulture u Zagrebu, koji je održan točno četiri godine nakon njegova prvog samostalnog nastupa na istom mjestu. Datum njegova prvog samostalnog nastupa, 23. studenoga 2019. godine, bio je ujedno i datum izdavanja njegova prvog albuma "U kapi tvoje ljubavi", a jučer je na isti dan i na istom mjestu održao ponovno koncert, čime je oduševio publiku. Marku se na koncertu pridružila i vatrena plesačica u seksi kostimu, koja je plesala s vatrom na pozornici. Inače, Marko je rođen u Slavonskom Brodu, a sa šest godina preselio se u Zagreb s obitelji, nakon čega je počeo pjevati u crkvenim zborovima. Kasnije je postavljao obrade popularnih pjesama na svoj YouTube kanal, a njegova prva snimljena pjesma bila je obrada "Tears Don't Fall" britanskog benda Bullet for My Valentine. Kutlić je snimio još nekoliko obrada, a jedna od najpopularnijih bila je obrada Adeline pjesme "Someone like You". Kutlić je bio glavni vokal benda "Pravila igre", koji je osnovan 2014. godine, a početkom 2015.godine, bend je objavio svoj debitantski singl "Nebo na mojoj strani" koji je bio prvi na ljestvici HR Top 40 u Hrvatskoj. Album prvijenac "Nebo na mojoj strani" objavljen je 22. ožujka 2017. godine u izdanju Croatia Recordsa. No, pjevač je ubrzo nakon toga napustio bend zbog nesuglasica s ostalim članovima. Nakon toga, pjevač je nastavio solo karijeru te polovicom 2017. godine izdao svoj prvi singl "Srce se spasilo", koji su napisali Aleksandar Čubrilo, Marko Vojvodić i Igor Ivanović, a 22. studenoga 2019. objavio je svoj debitantski studijski album "U kapi tvoje ljubavi", koji je zauzeo sedmo mjesto hrvatske ljestvice albuma. Na 67. izdanju Zagrebačkog festivala, Kutlić je izveo svoju pjesmu "Samo nek' ona sretna je", čime je na kraju natjecanja odnio pobjedu. Kasnije je ta pjesma postala broj jedan u Hrvatskoj.