Marinela iz Gospodina Savršenog pokazala kako joj je lice izgledalo prije dvije godine

Foto: RTL

Iako se nakon završetka showa nije često pojavljivala na televiziji, ostala je aktivna na društvenim mrežama, gdje povremeno dijeli detalje iz privatnog života

22.10.2025.
12:52
Hot.hr
RTL
Marinela Grljušić (24), influencerica koja je sudjelovala u četvrtoj sezoni RTL-ove emisije Gospodin Savršeni, na društvenim mrežama otkrila je kako će uskoro otvoriti svoj kozmetički salon. Također, s pratiteljima je podijelila kako će uz nekoliko zaposlenika i sama raditi u salonu, a najviše će se posvetiti klijenticama koje imaju probleme s licem. 

Marinela iz Gospodina Savršenog pokazala kako joj je lice izgledalo prije dvije godine
Foto: Instagram

Objavila je i kako je njezino lice izgledalo prije dvije godine. ''Većina vas zna da sam imala jako velike probleme s aknama i kroz sve to sam osobno prolazila, tako da imam vlastiti iskustvo koje mi je danas neprocjenjivo'', napisala je Marinela. 

Podsjećamo, iako se nakon završetka showa nije često pojavljivala na televiziji, ostala je aktivna na društvenim mrežama, gdje povremeno dijeli detalje iz privatnog života, pa tako i one o estetskim zahvatima kojima se podvrgla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marinela (@_marinelagrljusic_)

Ranije je otvoreno priznala kako je usne popunila hijaluronom te prošla kroz nekoliko tretmana lipolize podbratka – metode kojom se uklanjaju masne naslage ispod brade pomoću injekcija.

“Kad sam saznala da idem u Grčku na snimanje 'Gospodina Savršenog', pomislila sam da moram poraditi na svom izgledu. Prvo su na redu bile usne – otopila sam stare filere i kasnije ih ponovno popunila hijaluronom. Što se tiče podbratka, lipolizu sam dosad radila četiri puta. Oni koji me poznaju otprije, znaju koliko sam se s tim borila”, rekla je u jednom TikTok videu.

