Marijana Batinić na Instagramu je podijelila obiteljsku fotografiju nastalu u Rovinju. Naizgled savršena fotka u kratkom je roku skupila gotovo 9000 lajkova, no voditeljica je otkrila njenu pravu pozadinu.

"Na Instagramu idila, u stvarnosti kaos. Danas smo se definitivno oprostili od cjelodnevnih izleta s djecom i dobre stare 'dok beba spava u kolicima'", napisala je Marijana u opisu, a pozirala je sa suprugom Matejom i kćerima Enom i Rozom.

Pratitelji su ju u komentarima pohvalili zbog iskrenosti.

"Obožavam iskrenost", "Hvala što si to napisala! I ja pokušavam s mojim jednim i njemu je to muka", "To Marijana, samo veselo sa svojim društvom", "

Divni… Brzo će odrasti, uživajte. Jer kad škola krene neće biti puno slobodnog vremena", pisali su.