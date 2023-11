Marija Šerifović pjevačica je koja je Srbiji 2007. donijela pobjedu na Euroviziji, a istu je donijela pjesmom 'Molitva'. Naime, pjevačica je u najnovijem intervjuu izjavila kakav joj je poklon poklonio tadašnji predsjednik Srbije nakon što je Srbiji donijela pobjedu na Euroviziji.

"Kroz povijest smo mogli vidjeti da se to, bilo da je riječ o glazbi, umjetnosti, bilo kojoj od onih sfera koje zaslužuju bilo kakvu vrstu priznanja, gotovo nikada nije dogodilo. Dakle, ne smeta mi to. Najveću zahvalu - aplauz, dobila sam od ljudi koji su tu već 20 godina, koji stare sa mnom. Što se države tiče, mene to previše ne zanima, sve sam sebi osigurala i omogućila", rekla je pjevačica u intervjuu za Blic.

Naime, tadašnji joj je predsjednik Srbije nakon pobjede prišao s pitanjem, "Što mogu učiniti za vas?", a napomenula je kako u tom trenutku naprosto nije znala kako bi mu na to pitanje odgovorila jer je smatrala da ne treba ništa.

Također, Marija se prisjetila kako je Aleksandar Tijanić predložio tada da Marija dobije nagradu od 80 tisuća eura koja je obično namijenjena sportašima sa zavidnim rezultatima na Olimpijskim igrama.

"Nema veze. Pa koga briga, hej, ne treba mi nitko reći 'hvala'! Učinila sam to za naš narod, da budemo bar jedan dan u godini ponosni, Srbi, Balkanci, kako god" izjavila je Marija za intervju.

Na kraju, Marija je priznala kako je jedino što je dobila bila bombonijera i kravata te je to jedino što je istina.

