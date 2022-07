TREBA RODITI U KOLOVOZU / Marija Selak Raspudić u 39. tjednu trudnoće i dalje šeta po Saboru: 'Pitaju me što radim, a kako da ostanem kući'

Saborska zastupnica Mosta, Marija Selak Raspudić, u visokoj trudnoći i dalje vrijeme provodi u Saboru. Hrvatska filozofkinja i bioetičarka čeka drugo dijete sa suprugom Ninom Raspudićem, s kojim već ima kćer Danicu. Naime, Selak Raspudić bi trebala roditi u kolovozu, no ona će navodno do zadnjega biti u saborskim klupama. "Pitaju me ljudi što u 39. tjednu trudnoće radim u Hrvatskom saboru, a moje pitanje kako da čovjek mirno ostane kući, kada zna da se samo čeka trenutak nepažnje, da bi se prošvercalo ovakve i slične zakonske izmjene, koje imaju samo jedan cilj, dokinuti demokratske procese u Republici Hrvatskoj", rekla je Selak Raspudić u utorak na konferenciji za novinare. Saborska zastupnica je još za Story.hr otkrila kako podnosi svoju drugu trudnoću: "Manje mislim nego o prvoj trudnoći, više radim jer već imam jedno dijete koje je neumorno, a najviše jedem jer mi je apetit na zavidnoj razini". U galeriji pogledajte kako saborska zastupnica Mosta izgleda u 39. tjednu trudnoće...