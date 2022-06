Glumica Marijana Mikulić postala je prava Instagram senzacija, osobito kada je majčinstvo u pitanju. Nedavno je Mare objavila poduži video u kojem je pokazala kako brine za svoju djecu te se osvrnula na roditeljstvo.

'Pomaže li ti muž oko djece?'

Glumica je otkrila svojim pratiteljima da se na kraju dana najviše voli odmarati u kadi, a kako bi raspravila s javnosti ono što je muči počela je govoriti što misli o ulozi očeva u odgoju djece.

"Koliko puta sam čula pitanje 'pomaže li ti muž oko djece? Odmah se narogušim kako pomaže li, pa to su i njegova djeca, oboje radimo, mi sve dijelimo. Ali kroz razgovor s prijateljicama shvaćam da se samo tješimo. Muževi su nam uistinu divni tate, koji se trude. Ali ako ćemo iskreno, ipak je i dalje velika većina svega na mami", napisala je glumica uz objavu.

Mare je dodala kako, iako su oboje roditelja zaposleni, često čuje onu: "Mama će, tata radi."

"Rijetki su trenutci kada mame nađu vremena samo za sebe. A kako je kod Vas, ali iskreno?! I koliko vam to kida živce od jedan do deset?", upitala je glumica svoje pratitelje. Mnogi od njih složili su se s Marijanom, te zaključili kako se od mama često previše očekuje. "Super si ti to objasnila", napisala je pratiteljica u komentaru.