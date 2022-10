OSTAVILA MALO TOGA MAŠTI / Manekenka objavila da se razvodi, skinula se u bikini pa postala glavna senzacija: 'To je vatrena kombinacija'

Manekenka i glumica Christine McGuinness (37) ostavila je malo toga mašti dok je pozirala, u bež bikiniju, iz mrežaste ležaljke. Christine je pokazala svoju nevjerojatno fit figuru i raspametila fanove, koji su imali same riječi hvale za ovu zgodnu plavušu. "Kad posao spoji zadovoljstvo. To je vatrena kombinacija", napisala je manekenka ispod videa koji je privukao pozornost njezinih 681.000 pratitelja na Instagramu. "Ti si nevjerojatna žena", "Zgodna kao i uvijek", "Izgledaš nevjerojatno", nizali su se sami komplimenti. U galeriji pogledajte čime je to Christine ostavila svoje pratitelje bez daha...