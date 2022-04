Mlada Willow Sias (23) iz Sjeverne Karoline i profesionalni igrač blackjacka i građevinar David Simoni (63) upoznali su se preko Tindera u veljači 2022. godine te su zaljubili na prvi pogled, piše Daily Mail.

"Zaljubili smo se u roku od sat vremena. Bio je moj prvi i jedini spoj na Tinderu, ali smo na brzinu večerali jer sam kasnije te večeri imala intervju", rekla je manekenka o prvom spoju.

"Mi smo poput ogledala. Naše su energije jako dobro spajaju i čak jedemo iste stvari, što je ludo. Često nećemo raditi ništa osim smijati se i dobro zabavljati. Mislim da smo se stvarno povezali zbog iskustva i vibracija koje dijelimo, što nam je uglavnom zajedničko", objasnila je.

Par često dijeli detalje o svom privatnom životu na društvenim mrežama. Tako su podijelili i trenutak kada je David svojoj djevojci kupio Mercedes vrijedan 175 tisuća dolara kao "poklon sredinom tjedna". No, zbog toga su Willow prozvali sponzorušom, iako ona tvrdi da joj on pruža stabilnost i sigurnost jer, unatoč razlici u godinama, oni imaju puno zajedničkih interesa. Često odlaze na skupe večere ili zabave.

Ljubav na prvi pogled

Willow ovo nije prvi stariji muškarac s kojim je izlazila. Ranije je bila u vezi s 42-godišnjakom i 37-godišnjakom.

"Zapravo sam prije izlazila sa starijim muškarcem nekoliko mjeseci i naša je razlika u godinama bila oko 20 godina. Bio je divan, ali mi se previše svidio i uplašila sam se, pa sam ga ostavila. Drago mi je što jesam, jer sam kasnije upoznala Davida", rekla je.

"Moja posljednja veza započela je slično kao i ova, ali on nikad nije držao svoja obećanja. David kad nešto obeća, znaš da će to i napraviti, što mi je stvarno seksi. On se brine da budem zbrinuta, da mi je udobno i da mi ništa ne treba, što mi je jako bitno", objasnila je.

"U ovom trenutku trebam takvu vrstu stabilnosti i sigurnosti u svom životu", dodaje. Par jednog dana želi obitelj, a njezina obitelj je prihvatila njezina partnera.

"Moji roditelji vide koliko me usrećio i koliko je dobar prema meni", rekla je Willow. Nedavno je dobila Mercedes AMG kao poklon za "sretan četvrtak".

Popularni su na društvenim mrežama

Jako su popularni na društvenim mrežama, a jedan videoisječak koji su objavili imao je čak 17,3 milijuna pregleda i više od 2,2 milijuna lajkova. To je video u kojem oni plešu, a njegova ruka polako prelazi preko Willowina tijela.

No, svi ih i dalje čudno gledaju, točnije mnogi smatraju da sliče na "oca i kćer" nego na par.

"Ples tate i kćeri je nešto najslađe", napisao je jedan gledatelj. "Slatko je vidjeti kako su tata i kći povezani", bio je drugi komentar. Nekima su se kao par dopali.

"Zgodan je", napisala je jedna žena. "Čekaj, on je tako sladak, oboje ste slatki", komentirao je drugi gledatelj. "Ovo je najslađa stvar na svijetu", kaže treći.

Oni su jednostavno odlučili ignorirati negativne komentare.

"Učim ga kako ignorirati trolove", dodala je Willow.