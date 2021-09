Pjevačica Maja Šuput u intervjuu za InMagazin progovorila je o majčinstvu i želji za drugim djetetom. U nekoliko je navrata izjavljivala kako je Bloom vjerojatno njezino prvo i posljednje dijete, a evo što danas kaže.

"Ostala sam pri tome ne zato što mislim da ne bih mogla ishendlati dvoje, mogla bih jer sam ovo ishendlala kao da ih imam šest. Međutim, prvo i osnovno imamo moje godine, s druge strane sam oduvijek osjećala da će tako biti, ali to je samo zato što sam ja jedinica. Meni nikad nitko nije falio pa mislim da će i mom djetetu biti u redu. Ali sad prvi put u životu, sam razmišljala kako bi bilo lijepo, a to još nisam nikome rekla, imati još jedno dijete. Nikada dosad nisam mogla zamisliti da možeš nekoga tako voljeti. Mislila sam da žene lažu zbog novina, da to moraš reći jer si mama. Ali ja ne mogu zamisliti kako opisati nekom tko nema dijete, kako možeš voljeti vlastito dijete. I samo zato sam razmišljala kako bi bilo lijepo imati još jedno, pa da ovako volim još nekog. Ali opet ne mogu jer imam sto godina. Ali s te strane ljubavi bih prošla još jednom kroz to, no svu tu ljubav ćemo dati Bloomu pa ćemo svi eksplodirati od ljubavi", rekla je Maja za InMagazin.

Reakcije na ime sina

Prisjetila se i reakcija kada je obznanila da je sinu, najpoznatijoj bebi u Hrvatskoj, dala ime Bloom.

"Zamisli da se moje dijete zove Darko, ne ide to. Pogledaj Blooma, on izgleda kao Bloom. Ja kada sam to objavljivala rekla sam Nenadu da će sljedeća tri dana gledati eksplozije, reći će da nismo normalni, da smo luđaci i tako je bilo. I nakon tri dana više ništa, svi samo ispituju i zovu je li Bloom dobro", izjavila je pjevačica.

Otkrila je da je Bloom veselo dijete koje se ne prestaje smijati. Šestomjesečni dječačić još nije progovorio, a Maja je otkrila što misli, hoće li prvo reći "mama" ili "tata".

"Vjerojatno tata, meni u inat, ali dobro. I tata je bitan", zaključila je.