Prije nego je potvrdila vezu s Nenadom, Maju su povezivali s osobnim asistentom Markom Matićem. Maja je to, dakako, demantirala te rekla: "Marko je imao svoj privatni život kao i ja svoj. Moram priznati da mi je odgovaralo da su ljudi mislili da smo 'u kombinaciji' jer tako sam bila sigurna da moj privatni život neće isplivati na površinu. Zašto bi mi asistent bio dečko, ne bi li mi onda on bio samo dečko, ne bi li on putovao sa mnom na moja privatna putovanja? Oni koji prate moj život znaju da putujem više od pilota. Kakav je to dečko koji ne ide na put nego joj odnosi kofere do check in-a".