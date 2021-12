Do prije tri godine Madonna je tvrdila kako se nikad ne bi podvrgnula plastičnim operacijama, a od onda smo samo svjedočili kako određen dio njezina tijela "nije što je nekad bio".

'Nikada se ne bih podvrgnula estetskoj operaciji. Gadi mi se i sama pomisao da vas netko uspava, a zatim napadne nožem kako bi vas uljepšao. Svoju pojavu dugujem genima i zdravom načinu života', istaknula je.

Iako su joj 63 godine, izgleda kao da ima 25

Kada pogledate njezine fotografije s početka karijere, kao i one nastale prije desetak godina te današnje, radi se o gotovo potpuno drugoj osobi. Iako su je botoks i fileri potpuno zamaskirali pa danas izgleda kao da ima 25 godina, a ne 63, jedan je detalj na društvenim mrežama često oda, a to su ruke.

Upravo ruke, koje često zaboravi fotošopirati, odaju njezinu stvarnu dob.

Na svom YouTube kanalu plastični kirurg Gary Linkov odlučio je otkriti što je sve Madonna tijekom svih ovih godina uradila na sebi i koliko ju je to sve koštalo.

Otkriva kako je Madonna, otkad se 1982. godine pojavila na sceni, uradila tri faceliftinga, podizanje vrata u kompletu, tri puta podizala obrve, dva puta i gornje i donje kapke, dorađivala obraze, mnogo puta ubrizgavala filere, ugradila implantate ili ubrizgala mast kod promjene oblika vilice.

S obzirom na to da jedan facelifting košta od 10.000 do 50.000 dolara, podizanje obrva od 5.000 do 30.000 dolara, kapci i podočnjaci od 10.000 do 30.000 dolara, fileri od 500 do 1.500 dolara po jednom tretmanu, zaključio je da je do sada na plastične operacije potrošila minimalno 215.000 dolara. Smatra kako je imala 30 ubrizgavanja filera tijekom godina.

"Izobličena si", "Zašto si to učinila sebi", "Izgledaš kao izvanzemaljac", "Poput voštane figure si", samo su neki od negativnih komentara na račun njezinog izgleda.