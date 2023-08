NEUNIŠTIVA / Madonna se u životu nauživala skandala, sa 65 izgleda mlađe no ikad (doslovno!), a ovih starih fotki se danas možda i srami

Pjevačica i glumica Madonna danas slavi 65. rođendan. Čak i u ovoj dobi, kontroverzna dama objavljuje izuzetno provokativne objave na svojim društvenim mrežama i ostavlja fanove bez daha. Čak i u ovoj dobi, kontroverzna dama objavljuje izuzetno provokativne objave na svojim društvenim mrežama, izazivajući pozitivne reakcije oko sebe. Iako je izgradila uspješnu glazbenu karijeru, put Madonne do uspjeha nije bio nimalo lak. Bolni izazovi na tom putu su je učvrstili, što joj je dalo hrabrosti da se popne na vrh mijenjajuće glazbene industrije i prebrodi zamke slave. Madonnina majka, koja je dijelila isto ime s njom, preminula je kada je pjevačica imala samo pet godina. Borila se s rakom dojke te izgubila bitku i ostavila Madonnu i njezino petero braće i sestara da ih odgaja otac. Osim što je poznata po brojnim glazbenim hitovima i upečatljivim modnim kombinacijama koje je mijenjala kroz povijest glazbe, poznata je i po turbulentnim ljubavnim vezama. Kraljica popa imala je niz neuspješnih veza, a njezina neprežaljena ljubav je oskarovac glumac Sean Penn (62). U braku su bili četiri godine. Pričalo se kako je Penn bio neukrotiv i posesivno ljubomoran. Nije mogao podnijeti da njegovu ženu gledaju drugi muškarci, pa ju je čak i tukao. Madonna je to dugo trpila i sve mu praštala, no nakon nekog vremena su oboje shvatili da to ne vodi ničemu dobrome pa su se razišli. Nakon Seana, bila je s glumcem Warrenom Beattyjem koji je Madonnu opisao kao najbolju ljubavnicu koju bilo koji muškarac može imati. Veza nije dugo trajala, a samo nakon tri mjeseca od prekida s Warrenom bila je u vezi s košarkašem Dennisom Rodmanom. Ni ta veza nije potrajala. Skupa su bili dva mjeseca, a Rodman je priznao kako misli da je Madonna željela s njim biti u vezi primarno kako bi joj napravio dijete. Ta želja joj se ostvarila s Kubancem Carlosom Leoneom, koji joj je bio osobni trener i s kojim je dobila i kćerkicu Lourdes. Par godina kasnije upoznala je britanskog redatelja Guya Ritchija, a s kojim je stupila u brak 2000. u škotskom dvorcu. U braku su dobili sina a razveli se nakon devet godina. Razvod je bio prilično buran. Ritchie je odlučio ocrniti svoju bivšu u medijima, pa je otkrio detalje iz njezina seksualnog života. Na kraju su se ipak dogovorili oko zajedničkog skbništva nad njihovim sinom. Madonna ima dvoje biološke i četvero posvojene djece. Nakon razvoda je tri godine bila u vezi s plesačem Ahlamalikom Williamsom koji je od nje mlađi čak 36 godina. Razišli su se u travnju 2022. godine nakon tri godine veze, a Madonna je ponovno utjehu pronašla u mlađahnom Joshu Popperu koji je od nje mlađi 35 godina. Podsjetimo, Madonna je u lipnju dobila bakterijsku infekciju nakon koje je morala odgoditi svjetsku turneju. "Sva dotjerana, a nemam kamo ići, ali, vrlo brzo stižem k vama", napisala je pjevačica nedavno na društvenoj mreži te najavila skorašnji povratak na scenu. Pjevačica se drastično mijenjala kroz godine, a njezina izdanja možete pogledati u galeriji.