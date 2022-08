Pjevačica Madonna je bila jako dobro raspoložena na svoj 64. rođendan kada se ljubila s dvije žene u stražnjem dijelu automobila.

Materijalna djevojka koja se ljubila i s Britney Spears na VMA dodjeli nagrada 2003., proslavila je svoj poseban dan na Siciliji u Italiji.

Sretan rođendan

Madonna se ljubila s dvije nasmiješene brinete i ponosno se pohvalila svojim obožavateljima: "Rođendanski poljupci uz moje ku**e."

Madge, kćeri Stelle i Estere, sin Rocco, menadžer Guy Oseary i prijatelji zabavljali su se cijelu noć, a pjevačica je izgledala sjajno u plavo-bijeloj haljini s uzorkom. Društvo je večeralo na otvorenom i podijelilo mnoštvo zajedničkih fotografija.

The Sun je otkrio kako je Madonna dovezla prijatelje i obitelj na talijanski otok nakon što se u njega zaljubila na prethodnom putovanju.

Pripreme trajale danima

Pripreme su trajale tjednima kako bi pjevačica priredila raskošnu večeru u Palazzo Castelluccio, zadivljujućoj sicilijanskoj palači iz 18. stoljeća. Slavljenička večer zaokružena je glazbom uživo pod zvijezdama.

Prije proslave, izvor je rekao: “Kao i za svaki rođendan, Madonna će prirediti epsku zabavu, ali ova će godina biti posebno posebna. Palača nije ništa manje od spektakularna. Mogu samo zamisliti da je platila desetke tisuća, ali kada vrijedite 700 milijuna funti (više od 6 milijardi kuna), novac nije problem. Plan je večerati i piti vani pod mediteranskim nebom uz live bend. Cijela njezina obitelj leti s njom na otok.”

Madonna je za svoj veliki dan u tipično nesuptilnom stilu, podijelila niz živahnih fotografija, uz natpis: “Skoro mi je rođendan, pošalji mi darove.”

Rad na glazbi

Madonna je prošlog tjedna pripremila zabavu povodom predstavljanja albuma zajedno s Chicovom Nile Rodgers u New Yorku kako bi proslavila izlazak svog remix albuma Finally Enough Love.

Pojavljujući se u američkoj TV emisiji Tonight Starring Jimmy Kimmel, Madonna se prisjetila kako je započela svoju karijeru te je rekla: “Donijela bih svoje kazete DJ-ovima i nemilosrdno ih gnjavila jer sam samo željela da puste moju kazetu. Kad ju je pustio, svi su ustali i počeli plesati i to me oduševilo. To mi je bilo sve. Nile Rodgers je htio da moj prvi singl bude Material Girl, ali nekako je Like A Virgin to i postao. To su bili dani kada nisam imala pravo glasa ni na što”, piše The Sun.