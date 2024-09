Lucija Lugomer o braku i borbi s kompleksima: 'Ljudski mozak i tijelo su čudo'

Jedna od najpoznatijih domaćih plus-size manekenki Lucija Lugomer (31) majka je dvojice sinova, Leona i Noela i supruga poduzetnika Danijela Grlića. Ovo ljeto provela je na moru s obitelji, a koliko je majčinstvo ponekad zahtjevno i kako se slaže sa suprugom, Lucija je otkrila fanovima na Instagramu.

Na pitanje pratitelja kako je provela ljeto, Lucija nije skrivala zadovoljstvo. Iako se u početku predomišljala hoće li krenuti na more ili ne, s obzirom na to da ima malu djecu, otišla je i nije se razočarala.

"Ako ćemo najiskrenije, ovo ljeto mi je bilo jedno od najljepših do sada. Odbijala sam otići na more jer me prala anksioznost s obzirom na to da je prvo s dvoje djece. Nikada u životu nisam kasnije otišla na more. No, ispalo je predivno. Sretni smo što možemo reći da imamo svoje mjesto pod suncem i klinci su imali svoje "staro" društvo, što je u meni stvorilo neki mir. Kada smo se htjeli družiti - družili smo se, a kada smo željeli biti sami - bili smo sami. Ono najbitnije - sva tri tjedna obojica su bili zdravi na čemu sam posebno zahvalna (mislila sam da je to nemoguće). Kada smo se vraćali za Zagreb, baš smo Dodo i ja prokomentirali da smo se - odmorili", objasnila je Lugomer.

O suprugu i kompleksima

Iako na društvenim mrežama djeluju skladno i sretno, Lucija je priznala da se i kod njih događaju nesuglasice. "Svađate li se ti i muž?", upitali su fanovi.

"Naravno. Nasred dućana. Na ulici i u svoja četiri zida. Kada treba i kada ne treba. I radi sebe i radi drugih. Ne slažemo se uvijek oko svega - vjerujte mi. Stresa ljudi danas imaju na gomile. Ali, ne bih ga mijenjala ni za što. Nastojim ga ne mijenjati jer na kraju - to je ono što sam izabrala. S velikim razlogom. Isto kao i on mene", napisala je Lucija.

"Kako prevladati komplekse zbog težine?", pitali su za savjet pratitelji. "Radom na sebi. Ljudski mozak i tijelo su čudo", započela je.

"Nemoj se uspoređivati s drugim djevojkama. Ne mogu to dovoljno naglasiti. To te neće odvesti nigdje i osjećat ćeš se loše. Učini si uslugu i fokusiraj se na to kako ti izgledaš. Svatko je drugačiji i nikada nećeš izgledati kao oni, pa zašto brinuti?", dodala je.

"Prekrasna si, ponavljam. Savršena si za sebe. Savršena si za pravu osobu i ljude koji te vole. Odbaci lošu energiju i samo uživaj. Ne opterećuj se kako izgledaš jer u stvarnosti nikoga nije briga, a ako i jest, neka ih! Ljepotice, ti si predivna i svi te vole jer ne mogu drukčije. Sjajan stav i osmijeh mogu se širiti pa širi to. Živiš samo jednom pa zašto to ne iskoristiti da usrećiš sebe i druge", zaključila je Lucija.

