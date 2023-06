Plus size manekenka Lucija Lugomer sa suprugom Danijelom Grlićem čeka sina, a prinova će im stići u periodu koju je za nju vrlo težak. Naime, drugo dijete trebalo bi joj stići na tužnu obljetnicu smrti njene majke.

Lucijina je majka preminula kada je Lucija imala samo 11 godina. Uzrok smrti bio je rak dojke.

Koliko joj ružičasta vrpca zapravo znači, pokazuje i njezina tetovaža na podlaktici koju ponosno nosi.

"O svojoj priči često čujem isti komentar - kako bi bilo da je mama sada živa, a ja na to kažem - ali nije. Nije. Život je u mom slučaju napisao ovu priču. Ne postoji razdoblje života kada je taj gubitak lakši ili teži. Moja je majka umrla premlada. Odlazak psihologu uvelike mi je pomogao da vidim stvari iz drukčije perspektive, naučim biti pozitivna i kada je teško te sam otad još zahvalnija na svemu", rekla je svojevremeno o gubitku majke.

Podsjetimo, Lucija i Danijel već zajedno imaju trogodišnjeg sina Leona.

"Suprug Danijel i ja smo već dugo željeli drugu bebu, baš kao i naš sin Leon. Spoznaja da može postojati još netko kao on bila je fascinantna. Duže vrijeme sam pokušavala zatrudnjeti pa smo već bili malo nestrpljivi, ali evo - ostvarile su se naše želje i najveća sreća je što možemo sinu podariti brata ili seku. I Danijel i ja imamo braću, pa nam je prirodno došao taj poriv za još jednim djetetom", rekla je influencerica.

"Zanimljivo je da dok sam bila trudna sa sinom Leonom u četvrtom tjednu - test je bio negativan. Međutim, tada sam osjetila bolove u trbuhu i otišla na ginekološki pregled. Na taj način sam doznala za prvu trudnoću koja nam se dogodila nakon dva mjeseca pokušavanja. Imam blagoslov da mogu reći kako sam imala prekrasnu prvu trudnoću i porod, ali grozan početak suživota zbog korone, potresa, straha i postporođajne depresije. U prvoj trudnoći imala sam i dvije bakterije kojih sam se jedva riješila, ali to me nije pokolebalo u cijeloj priči da budem sretna”, ispričala je Lucija za Gloriju te dodala: "S Leonom sam bila anemična od sredine trudnoće, a u ovoj sam već počela osjećati nekakvu slabost zbog niskog tlaka. Trenutno sam na terapiji željeza i vitamina C. Hvala Bogu pa nemam tipične trudničke mučnine, s tim je sve dobro", kaže influencerica.