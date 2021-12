Domaće zvijezde se ponekad čine nepristupačne i potpuno drugačije djeluju privatno nego u medijima. Jedna osoba je na Redditu pokrenula lavinu komentara pitanjem: "S kojim ste poznatim osobama komunicirali, a da su na vas ostavili pozitivan dojam? Kakvi su privatno Maja Šuput (42), Jole (49), Josipa Lisac (71) i Jelena Rozga (44)? Komentari su razni.

Maja Šuput

Energična pjevačica koja ostavlja svaki atom svoje snage kako bi zabavila goste na svadbama pristupačna i vedra osoba uživo, složili su se ljudi na Redditu. "Ja sam na jednoj svadbi upala u razgovor s bendom Maje Šuput i ona se usput pridružila. Žena je presmiješna, pričale smo oko 10 minuta dok su imali pauzu i osjećala sam se kao da smo frendice na kavi. Kužim zašto ljudi imaju predrasude o njoj, ali stvarno kao osoba je užasno simpatična i zanimljiva", rekla je jedna korisnica, a druga dodala: "Upoznala sam i ja Šuputicu, fakat je istina sve što si napisala. Baš je nekako prizemljena i priča s tobom kao da se znate sto godina".

Josipa Lisac i Davor Gobac

Diva hrvatske glazbene scene u medijskim intervjuima uvijek djeluje otvoreno i pristupačno, a čini se da je takva i u privatnom životu. "Jako ugodna osoba za razgovor, na poslu sam je upoznala, pričale smo o šminkanju, žena je totalno kul i ima neku dobru vibru oko sebe", rekla je jedna korisnica Reddita.

Smiješan i prirodan je, očito, i Davor Gobac (57): "Bili smo u jednom studiju u kostimima, njemu je to bilo fora i pričao je s nama o tome. Kasnije se i slikao s nama. Jako simpa čovjek", rekao je jedan korisnika, a drugi dodao: "Mene su jednom on i bend pokupili i odvezli na posao. S kombijem. Presmiješno. Imam duge noge pa je nešto dobacio kao iz zaje*ancije ja se snašla odvratiti foru, ali stvarno fin gospon. Ima neki starinski humor, bilo mi je simpatično".

Jole i Jelena Rozga

"Bila je gost (ali nije pjevala) na nekom vjenčanju pa smo u nekoliko navrata sjeli za šank i pričali gluposti. Žena je fenomenalna, prizemljena, uopće ni jednom nije spomenula da je ona pjevačica/popularna i takve spike, kakve inače ima ekipa koja je u tom javnom poslu", rekao je jedan od korisnika o Jeleni Rozgi. "Vraćali smo se iz osnovne škole i sreli Jolu ispred dućana, kralj nam svima kupio ledene štapiće", komentirao je Jolu jedan korisnik, a drugi istaknuo: "Jole me pozdravio jednom na ulici, a neki krkan koji je bio pokraj njega me gleda s prezirom kao ono, tko sam ja".

Dino Dvornik

Među komentarima neki su istaknuli da su pričali s pokojnim Dinom Dvornikom: "Kao klinci smo se klošarili i kružili oko njega, prišli mu i popričali. Ljudina, još nam je dao 50 kuna za cugu. Mislim da nitko nema negativno iskustvo i priču oko Dine Dvornika. Ljudina.", drugi su napisali: "Potpisujem za Dina, imao sam ga priliku upoznati i družiti se s njim neko određeno vrijeme i mogu reći da je to bio gospodin čovjek. Normalan, pristupačan, jednom riječi legenda".

Korisnici Reddita osvrnuli su se i na drugu legendu, pokojnog Olivera Dragojevića: "Pokojni Oliver Dragojević, bio sam mu konobar na jednom malom privatnom događaju. Jako dobra jednostavna osoba", "Također sam imao prilike razgovarati s njim, veliki umjetnik i još veći čovjek. Pokoj mu duši.", "Gibonni, Oliver i Ante Gelo su jednostavni i srdačni. Profesionalni kad se o poslu radi. Puni poštovanja prema kolegama u bendu. Sušta suprotnost nekim drugim zvijezdama s kojima sam imala prilike surađivati".

Mate Rimac

Jedna korisnica je ispričala anegdotu s Matom Rimcem (33) koje je pitala zanimljivo pitanje na koje je dobila još zanimljiviji odgovor: "Upoznala sam na jednoj Novoj godini Rimca. Bio ok stvarno. Pitala sam ga hoće li me zaposliti, rekao da hoće. Kad sam mu rekla da se šalim i da nema on posla za moju struku, rekao je da pošaljem životopis i da ćemo naći nešto. Bio je pristupačan i komunikativan".

Drugi komentar, s kojim se složilo nekoliko korisnika Reddita, bio je vezan za sadašnjeg gradonačelnika grada Splita, Ivicu Puljka: "Bilo je to na koncertu Crkve Pomoćnice Kršćana na Kmanu gdje su se originalni članovi benda ponovno sastali. Jedan od njih bio je moj otac, ali i Ivica Puljak. Uglavnom smo najviše pričali o astronomiji. Stvarno se čini kao uljudan čovjek. Moj mu je otac posudio svoju gitaru pa nam je gradonačelnik Splita zasvirao".

Jedna korisnica je ispričala svoj prvi susret sa Zdravkom Mamićem (62): "Srela sam Mamića jednom, počela sam buljiti kao tele u šarena vrata pa mi je prišao, rukovao se, pozdravio, pitao me kako sam i kamo idem. Fin neki čovjek", ispričala je.

Rockeri, dragi neki ljudi

Pero Galić (51) iz Opće opasnosti je imao nastup na jednom festivalu i idem ga nakon toga žicat za fotku. Imala sam majicu s natpisom "Popit, pojest, zabećarit i tako u krug", on skuži majicu i kaže mi, u baš dobra majica, takva bi meni trebala i uhvati se za svoju majicu kao da će je skinuti pa da se zamijenimo. Pretpostavljam da su ljudi sa strane mislili da je oduševljen ne onime na majici već ispod majice haha, ma legenda od čovjeka", ispričala je jedna korisnica Reddita.

Da su svjetske face umišljene, ne dokazuje pokojni frontman grupe Motorhead, Lemmy Kilmister: "Nakon koncerta sjedimo u backstageu i mislimo sada će ovo biti 2 minute s njim, kad ono dolazi tip donosi nam pivo u limenkama, otvara i kaže besplatno pivo je najbolje pivo. Ostali smo još cugati s njima, super ekipa", rekao je jedan korisnik na čiji komentar su mnogi dodali da su ljubomorni na njegovo druženje s članovima legendarnog Motorheada i Lemmyja.