Glumica Amber Heard (37), poznata po paklenom razvodu s Johnny Deppom (60), snimljena je u jednom madridskom parku tijekom šetnje s kćeri, a mnogima su za oko zapeli njezino otežano hodanje i štake na koje se oslanjala. Kako kaže Stil, glumica je nedavno ozlijedila kuk na treningu, a njezin oporavak još traje.

Postala majka

Amber je 1. srpnja 2021. godine objavila vijest da je postala majka, otkrivši da je malena rođena u travnju iste godine. Objavila je fotografiju na kojoj grli tek rođenu bebu, a u opisu je napisala da je uzbuđena što će sa svojim obožavateljima podijeliti ovu radosnu vijest.

"Prije četiri godine odlučila sam da želim imati dijete, ali htjela sam to pod svojim uvjetima. Sada cijenim i shvaćam koliko je radikalno za nas žene razmišljati o jednom od najosnovnijih dijelova naše sudbine na ovaj način. Nadam se da ćemo doći do točke u kojoj je normalno da ne želim imati prsten da bih imala kolijevku. Dio mene želi reći da se moj privatni život nikoga ne tiče, a također shvaćam da me priroda mog posla tjera da preuzmem kontrolu nad ovim. Moja kći rođena je 8. travnja 2021., zove se Oonagh Paige Heard i ona je početak ostatka mog života", napisala je Amber.

Otac djeteta nepoznat

Amber je bila u vezi s osnivačem Tesle, Elonom Muskom, a Johnny Depp tvrdio je da je ljubila i glumca Jamesa Franca, no još nije otkriveno tko je otac djeteta.

Spisateljica Jessica Reed Klaus rekla je da bliski anonimni izvori tvrde da bi Musk mogao biti otac tako što je donirao spermu kako bi Heard mogla zatrudnjeti, no Musk nikada nije govorio o tome. Pričalo se i o verziji sa surogat majkom i donorom sperme koji je anoniman u javnosti, ali poznat Amber Heard, piše Hello.

Pakleni razvod

Suđenje Johnnyja Deppa i Amber Herd bila je javna sapunica u kojoj je Depp dobio slučaj, a Amber je dužna bivšem suprugu platiti 10,4 milijuna dolara odštete. Amber je prodala svoje veliko imanje u Kaliforniji za milijun dolara, kako bi uspjela otplatiti barem dio duga.

Ljubavne afere sa ženama

Osim afera s muškarcima, Amber je imala afere i sa ženama koje je također zlostavljala.

Bila je u vezi s fotografkinjom Tasyom van Ree, a promijenila je čak prezime iz Heard u van Ree. Nakon što ju je Heard napala u zračnoj luci u Seattleu 2009. godine, uhitili su je. Van Ree kasnije je za US Weekly rekla da je to bio nesporazum. Razišle su se kad ju je Herd počela varati s Deppom.

Nakon razvoda od Deppa, 2020. godine započela je vezu s glumicom i redateljicom Biancom Beauty, a zbog razdvojenosti prekinule su nakon godinu dana.

