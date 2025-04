Papa Franjo u mladosti je imao ljubav, a zbog nje je čak i posumnjao u vjeru

Danas je u 7:35 sati preminuo je papa Franjo. Vijest je potvrdio vatikanski komornik Kevin Joseph Farrell, izražavajući duboku tugu zbog gubitka poglavara Katoličke crkve. Papa Franjo preminuo je u 89. godini života, nakon što je posljednjih mjeseci bolovao od obostrane upale pluća i drugih respiratornih komplikacija.

Foto: Profimedia Podrijetlom iz Buenos Airesa, papa Franjo bio je prvi papa koji nije bio europskog podrijetla još od pape Grgura 3., koji je postao papa davne 731. godine.

Rođen 1936. u Buenos Airesu kao Jorge Mario Bergoglio, papa Franjo je u sjemenište ušao 1957. godine. No tada, usred tišine meditacije i duhovnog oblikovanja, dogodilo se nešto sasvim ljudsko – ljubav.

''Tijekom sjemeništa imao sam malu simpatiju, to je normalno, inače ne bismo bili ljudi. Bio sam na jednom od vjenčanja svog ujaka i očarala me jedna djevojka”, napisao je u svojoj autobiografiji Nadaj se. Nije to bila velika ljubavna priča s romantičnim nastavkom – bila je kratka, ali toliko snažna da mu je na nekoliko dana oduzela molitvu i uzdrmala vjeru.

Foto: Profimedia

''Zaista mi je zavrtjela glavu svojom ljepotom i inteligencijom. Tjednima je bila u mojim mislima i bilo mi je teško moliti! Srećom, to je prošlo i posvetio sam se svom pozivu tijelom i dušom'', napisao je.

U svojoj knjizi je napisao je i kako je u mladosti imao djevojku. Otkrio je i da je to bila Argentinka Amalia Damonte, kojoj su roditelji zabranili druženje.

“Već sam imao djevojku u prošlosti, vrlo dragu djevojku koja je radila u filmskoj industriji i onda se udala i imala djecu”, otkrio je.

