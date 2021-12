3. Andrea Šušnjara i Marko Jurančić Pjevačica Magazina Andrea Šušnjara donedavno je ljubila sedam godina mlađeg Marka Jurančića, no nakon što je izbrisala sve njihove zajedničke fotografije s društvenih mreža mnogi su nagađali o njihovom prekidu. "Može se iščitati to. Istina je, soliram i čeka me solo ljeto", rekla je Andrea za InMagazin.