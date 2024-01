Pjevačica Lidija Bačić (38) je nedavno u intervjuu za 24sata progovorila o 2023. godini, kilogramima, obitelji, ali i otkrila na kakve muškarce pada.

Godinu 2023. pamtit će samo po lijepim stvarima.

"Pamtit ću je po lijepim putovanjima, dugom ljetu i puno koncerata, a što bih zaboravila… Zapravo, ništa nije bilo loše u mojoj 2023. da bih to htjela zaboraviti", ispričala je Lile.

Doček Nove godine provela je pjevajući na koncertu u Biogradu na moru, bez svoje obitelji, no ne pada joj teško.

Foto: Instagram/Lidija Bačić

"Meni je glazba zadovoljstvo prije svega, drago mi je što zabavljam ljude, vidim nasmijana lica, usrećuje me to… Život pjevačice nije tako težak, imamo mi dovoljno vremena za bliske ljude, zabavu i odmor", priznala je.

Lidija dobiva puno pohvala na račun izgleda, a otkrila je i da nikada nije morala ići na dijetu.

"Srećom, nemam problema s kilogramima i nisam nikad od djetinjstva morala paziti na težinu. Imam obline, super struk… Nisam nikad to morala", rekla je.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Meni pomaže visina jer sam visoka 179 cm, a imam sreću da sam i građena lijepo sa strukom i oblinama. I kosu tretiram tradicionalno maslinovim uljem. Ne bih nikad nosila ekstenzije ili perike, mislim da je važan dio ženstvenosti kosa. Ne vježbam u teretanama, ali svi smo u obitelji fit, to su geni… Šećem puno, a ljeti puno plivam, penjem se na Marjan… Nekad ujutro odradim klasičnih vježbica 20-ak minuta i to je to. Savjet je da poštujete svoje tijelo i ne unosite u sebe prekomjerne količine gluposti, eto. Ali ja jedem normalno, kolače tamanim", ispričala je Lidija.

Foto: instagram

Pjevačica je tajanstvena po pitanju ljubavnog statusa, a priznala je kakav je muškarac njenih snova.

"Frajer mora biti frajer, ne prema meni nego prema svijetu. To je to u zraku i osjeti se po riječima, djelima, muškosti… To obara svaku ženu", otkrila je.

Foto: instagram

Lidija se želi ostvariti u ulozi majke, a tvrdi da bi joj se uskoro mogla ispuniti ta želja.

"Vidim se kao majka, jako volim djecu. Bit će to brzo, sigurno neću još dugo čekati", priznala je.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Lidija obitelj nije medijski eksponirana, ima dvije sestre i brata, a kako kaže, ona je bila najzahtjevnija.

"Djetinjstvo je bilo bajkovito, odrasla sam u centru Splita, kod Prokurativa. Beskrajna igra po Dioklecijanovoj palači, kupanja i duga ljeta na splitskim plažama, bilo je rajski. Ja sam bila najzahtjevnija od nas četvero, htjela sam da je sve po mom, pjevala sam non-stop, dramila… Navikli su se moji na to. Ali svi smo mi izrasli u dobre ljude", zaključila je.

