OBLINE BEZ FILTERA / Lidija Bačić otkrila detalje iz privatnog života, evo što je odgovorila na pitanje: 'Seks u moru – da ili ne?'

Pjevačica Lidija Bačić (37) u intervjuu za Story otkrila je neke detalje iz svog privatnog života. Ona je po ljeti najzaposlenija, no ipak si priušti par dana odmora na plaži. Pravi godišnji odmor uzima po zimi kad putuje van Hrvatske. Lidija na plažu sa sobom nosi tablet, šešir i naočale te kad je sama voli intimnije uvale. Na pitanju "Seks u moru – da ili ne?", odgovorila je "Seks volim, ali u moru ne". Lidija je s vremenom, kaže, dobila samopouzdanje pa je u svojim javnim nastupima počela isticati seksepil. "Ne bih to nazvala preokretom, jednostavno sam počela slušati sebe i svoje tijelo, naučila sam što je show business. Na samom početku bila sam mlada i odrastala sam, a s vremenom sam dobila samopouzdanje. Svijetu sam odlučila pokazati tko sam i što sam. Kada sam vidjela tko sve pokušava biti seksi zahvaljujući Photoshopu, onda sam i ja odlučila pokazati što su obline, ali bez Photoshopa", ispričala je. Lidija vješto skriva svoj ljubavni život, no poručila je "Kada u moj život uđe onaj pravi, to se neće moći sakriti". Ona prvo na muškarcu primjeti visinu. "Važno mi je samopouzdanje, ali da nije bahat jer to ne podnosim", istaknula je te je dodala da ne voli ljubomorne muškarce. "Ljubomora bi bila jedna od osobina koje mi nikako ne odgovaraju. No moram reći da nikada nisam imala takve probleme. Uvijek mi se čini da ljudi smatraju kako je teško biti u vezi s javnom osobom, ali nije, nije tako kao što većina misli."