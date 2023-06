Splićanka Lidija Bačić Lille (37) ovih dana ima pune ruke posla, završava novi album, sprema se za CMC festival, a čekaju ju i brojni nastupi.

Čeka ju radno ljeto

Pjevačica je za Dnevni avaz pričala o svojim planovima za ovo ljeto: "Planova je dosta, odmarat ću se u Hrvatskoj, ali i otići na neku egzotičnu destinaciju, što zbog odmora, što zbog snimanja spota. Završavam novi album "Savršeni kaos" pa se rade i novi spotovi. Planovi su razni, ali ih moram prilagoditi obavezama jer me čeka jako puno koncerata od Splita do Ljubljane cijelo ljeto."

"Uglavnom više ne idem na festivale osim na CMC festival jer mi je to neka tradicija, skupi se puno kolega pa se družimo. Ove godine imam i veliki koncert na rivi u Vodicama nakon festivala, malo ću razmrdati publiku, neka se pjeva i pleše. A jesu li festivali važni? Pa jesu za početak karijere ili u nekoj fazi kada imaš dobru pjesmu i želiš je prezentirati, ali to više nije kao prije kada su bili baš važni za karijere i hitove, danas je to drugačije", rekla je Lidija.

Otkrila je i da je prava Splićanka što se posla tiče: "Ja sam dosta komforna, Dalmatinka sam i dosta sam za svoj gušt. Ne idem na pozive u Njemačku, Makedoniju, Ameriku - lijepo mi je tu po Hrvatskoj i Sloveniji, koja je blizu. Meni je to dovoljno, nisam radoholičar da letim gore-dolje po svijetu."

Lidija o savršenom muškarcu

Otkrila je i kakav ju muškarac može privući: "Može me osvojiti muškarac koji ima stav, koji zna što hoće, koji je duhovit i pametan, ali stav je najvažniji, to čime muškarac zrači. A sad jesam li slobodna...recimo to ovako, kad se pojavi onaj pravi, sigurno ću ga javno pokazati i svi će znati tko je taj posebni."

"Ne bih rekla da je 37 puno i da se trebam bojati godina. Sad sam najzrelija - kao jabuka, iskusnija, seksipilnija, pametnija, dobila sam i dodatnu rašpu u glasu. Ne bojim se godina, osjećam se savršeno i tijelom i umom. Puno plivam, ali stvarno puno. Taj osjećaj vode na tijelu mi nikad ne može dosaditi. Penjem se na Marijan iznad Splita, tamo ima samo do gore oko 900 stepenica, to je super vježba", rekla je Lidija.

Zatim je dodala: "Ne bih oprostila prevaru nekoga bliskog, ne samo fizičku, nego bilo kakvu laž ili nešto što bi mi netko blizak napravio da me povrijedi. Jako se dajem u odnosima, i prijateljskim i ljubavnim, ne bih oprostila izdaju ma kakva bila, to je dobar opis. I ne bih oprostila da mi kad naručim sladoled, prodavač da premalu kuglicu."

Nije ostvarila životnu želju

Priznala je i da ima jednu neostvarenu želju: "Mnoge sam već ostvarila, a neke ću tek. Sigurno želim puno djece i uskoro će doći i to vrijeme. Želja mi je bio duet s Oliverom, mojim omiljenim pjevačem, imali smo nekoliko zajedničkih koncerata, bilo je planova, ali otišao je, nažalost. Ta želja mi se neće ostvariti."

"Ima puno lijepih žena u prošlosti i danas - od Marilyn Monroe do Jennifer Lopez. Puno ih je za nabrajati. Sviđa mi se kako J.Lo i u pedesetima i dalje pazi na sebe i zrači tom ljepotom i izgledom, ali da mi je neka žena bila uzor i da sam se ugledala na nju - nisam. Sama sam od sebe Lidija "i stas i glas". Meni laska kada kažu da sam ja najbolja na Balkanu, ali zbilja ima divnih žena. Nemam neke strahove, živim život 100 posto i uživam u svakom danu bez straha. Život je kratak za strahove", poručila je.