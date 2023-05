"Mama ŠČ" trenutno vodi po broju pregleda na YouTube servisu. S više od milijun i dvjesto tisuća pregleda grupa Let 3 ne samo da je zasjela na prvo mjesto trendinga, već joj nitko od predstavnika drugih zemalja iz prve polufinalne večeri nije niti za petama.

Naime, odmah iza Mrle, Prlje i ekipe su predstavnici Finske s tek nešto više od 900.000 pregleda u trenutku pisanja ovoga teksta.

Favoritkinja Loreen, predstavnica Švedske, s pjesmom "Tattoo" trenutno ima 894.000 pregleda, a srpski predstavnik, Luke Black s pjesmom "Samo mi se spava" trenutno broji tek 490.000 pregleda.

"Sretni smo što smo se plasirali s ogromnom podrškom glasača i ponosni smo što nismo razočarali publiku u Hrvatskoj koja je vjerovala u nas", rekao je.

"Naša mala naizgled glupa, ali i jako pametna pjesma je antiratna jer vjerujemo da ne postoje pobjednici u ratu. Svi su žrtve. Zaustavite je*ene ratove", naglasio je.

Mrle je u ime benda izvlačio poziciju za nastup u finalu i izvukao onu u drugoj polovici showa.

"Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu programa, takozvani ‘second hand’. To je puno bolje nego u prvom, ali ja sam znao da ću to izvući. Ja to vidim, imam laserske oči. Uvijek najbolje za nas, najbolje ili ništa", izjavio je.