Članovi grupe Let 3 na Twitteru su pozvali bivšu premijerku Jadranka Kosor na svoj koncert koji će se održati na zagrebačkoj Šalati, a ona im je na poziv odgovorila.

Jadranka je na svom Twitteru podijelila video koji prikazuje Damira Martinovića Mrlu, Zorana Prodanovića Prlju i ostale dečke iz grupe kako kleče pred njenom velikom uokvirenom slikom.

"Jadranka Kosor dođi na Šalatu 2.9. na popisu si, bit će nam super", napisali su članovi Leta 3 i stavili emotikon puse.

Otpjevala pjesmu 'Mama ŠČ!'

"Hvala na pozivu!", odgovorila im je Jadranka u svom stilu.

Podsjetimo, Jadranka se u popularnom RTL-ovom showu "Masked Singer" skrivala ispod maske Kraljice, a otpjevala je hit grupe Let 3 "Mama ŠČ!".

Odabirom pjesme Jadranka je sve iznenadila te svoj nastup na "Masked Singeru" iskoristila da poravna račune s Letom 3.

"To je priča iz prošlosti. Dok sam bila predsjednica Vlade, Let 3 dosta se rugao, neki će se sjetiti da su se znali maskirati u mene, stavljali perike, kostime. S obzirom na to da je njihova pjesma izabrana za Euroviziju, htjela sam poravnati račune", rekla je svojevremeno i istaknula da joj se pjesma "Mama ŠČ!" jako sviđa.

Let 3 je, pored ostalog, 2013. godine pjesmu i spot "Omađijaj me" posvetio upravo Jadranki, no ona im to nije zamjerila.