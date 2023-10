Turbofolk pjevačicu, Fahretu Jahić Živojinović, poznatiju kao Lepa Brena mnogi je pamte po prelijepom izgledu čiji su hitovi poput "Uđi slobodno", "Pazi kome zavidiš", " Mile voli disco", "Luda za tobom", "Čik pogodi" te mnogi drugi, privukli mnogobrojnu publiku, a danas ta pjevačica puni 63 godine.

Početak karijere

Brena je rođena je u Tuzli, a odrastala je u Brčkom. Zbog fakulteta preselila se u Beograd, a kasnije napušta fakultet i 1981. godine započinje glazbenu karijeru kada se pojavila u televizijskoj emisiji Milovana Ilića, gdje je nastupala sa svojim bendom "Slatki greh" odjevena u kratkoj majici i bermudama, no njihova izvedba izbačena je iz emisije, ali je upotrijebljena u emisiji "Nedjeljnom popodnevu sa Minimaksom", kao šala na njezin računu.

Foto: YouTube Foto: YouTube Početak njezine karijere

Brena je 1987. godine imala i glavnu ulogu pjevačice koja sa svojim bendom "Slatki greh" putuje autobusom širom Jugoslavije, ali je skupina kriminalaca želi oteti u jugoslavenskoj mjuzikl komediji "Hajde da se volimo". Komedija je bila vrlo popularna u bivšoj Jugoslaviji, a prema Breninom službenom websiteu, u kinima pogledalo ga je oko pet milijuna gledatelja te su 1989. i 1990. godine snimljena su još dva nastavka.

Foto: YouTube/ Screenshot Foto: YouTube/ Screenshot Lepa Brena u komediji Hajde da se volimo

Brena je snimala videospotove diljem svijeta. Naime, spot za pjesmu " Robinja" snimila je u Turskoj, "Tamba lamba" u srednjoj Africi, "4 godine" u Španjolskoj, "Hajde da se volimo" u Ujedinjenome Kraljevstvu, "I da odem iza leđa Bogu" i "Bol za bol" na Floridi te mnogi drugi.

Njezini najuspješniji hitovi su "Šeik", "Jedan dan života", "Okrećeš mi leđa", "On ne voli me", "Golube", "Jugoslovenka" , "Bosanac" , "Čik pogodi", "Ja nemam drugi dom", "Izdajice", "Ti si moj greh", "Luda za tobom" , "Pazi kome zavidiš" , "Uđi slobodno" te ostali hitovi.

Foto: YouTube/ Screenshot Foto: YouTube/ Screenshot Lepa Brena u spotu pjesme Čik Pogodi

U Bugarskoj na stadionu sletjela je helikopterom te održala koncert pred 100 000 posjetitelja, a za svaku Novu godinu imala je i svoj poseban nastup u programu na televizijskim programima.

Foto: YouTube/Screenshot Foto: YouTube/Screenshot Lepa Brena Helikopterom sletjela na stadion u Bugarskoj

Njezin privatni život

Lepa Brena je u braku sa srbijanskim tenisačem Slobodanom Bobom Živojinovićem, a njihova ljubavna priča započela je 1986. godine, a o počecima njihove romanse i danas se priča. Naime, Par se zakleo na vječnu ljubav 7. prosinca 1991. godine, a o detaljima samih početaka nije se mnogo znalo. Brena je za Mondo priznala da je nju i Bobu upoznao Brenin menadžer, Raka Đokić, na snimanju filma "Hajde da se volimo".

Naime, za vrijeme snimanje scene sa Gidrom na bazenu na kojoj je pjevala pjesmu "Udri Mujo" i budući da tada nije bilo nikoga osim Benda "Slatki greh" i filmske ekipe, Brenu je zbunio nepoznati muškarac koji se tamo zadržao, a snimanje filma je bilo završeno.

Foto: YouTube/ Screenshot Foto: YouTube/ Screenshot Lepa Brena u spotu "Udri Mujo" na filmu "Hajde da se volimo" gdje je došao Boba

Nakon toga je upitala Đokića tko je bio on, no on joj odgovorio kako je netko došao plivati u bazenu, a nakon premijere filma priznao joj je da je to bio Boba Živojinović i da je morao prebaciti cijelo snimanje kako se ne bi upoznali na setu, a film se nikada ne bi završio.

Vjenčali su se 1991. godine, a 1992. godine dobila je sina Stefana te 1998. godine sina Viktora, a Filip je Slobodanov sin iz prvog braka.

Foto: YouTube/Screenshot Foto: YouTube/Screenshot Lepa Brena i Boba Živojinović na vjenčanju

Foto: Instagram Foto: Instagram Sinovi Lepe Brene nezadovoljni imenom

Godine 2000. dogodio se jedan strašan incident. Naime, otet im je stariji sin Stefan, čijim otmičarima su morali platiti otkupninu. Nakon toga, Brena se s obitelji seli na Floridu, a kasnije su se ipak vratili u Beograd.

Zdravstveni problemi

Brena je za Kurir ove godine progovorila o svom velikom zdravstvenom problemu 2010. godine. Naime, BRCA test pokazao je da ima mutirani gen i velike šanse da dobije rak dojke, a tumor marker je bio jako visok te je morala ići na hitnu operaciju cista na jajniku, a priznala je i pod kakvim je stresom tada bila.

"Jedno dva dana nisam mogla da ponovim svoj broj telefona, jer sam toliko bila u šoku. Imala sam takav strah da neću izvesti decu na put, da svašta može da se desi. Užasne slike su mi prolazile kroz glavu. Ipak, bolje je prihvatiti neke teške činjenice na vreme i znati kako se boriti s njima i ne bježati od problema", rekla je Brena.

Predstava

Podsjetimo, Brena je trenutno jedna od najpoznatijih ljudi na Balkanu, pogotovo nakon velikog uspjeha turneje kazališne hit predstave "Lepa Brena Project". Došlo je čak 1900 gledatelja pogledati intrigantnu priču postavljenu na kazališne daske splitskih Gripa prije 10-ak dana.

"Lepa Brena Project" obara sve rekorde posjećenosti tako što je dosad rasprodano čak osam izvedbi u Zagrebu i Rijeci u nepunih mjesec dana.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Lepa Brena project

Brenin izgled danas

Lepa Brena je danas vrlo popularna i na Instagramu, na kojem aktivno objavljuje svoje fotografije.

Tako je pjevačica i danas na svoj rođendan objavila na Instagram storyju video na kojem je drži buket cvijeća te se zahvaljuje svojim pratiteljima na čestitkama koje su joj uputili.

"Hvala vam dragi moji i puno poljubaca od vaše Brene", rekla je Brena na storyju.

Foto: Instagram Foto: Instagram Lepa Brena na svom Instagram Storyju

Zadnja Brenina objava na Instagramu je fotografija na kojoj pozira u leopard haljini oko koje je istaknula i Chanel torbicu, a na glavu je stavila ružičasti šešir, a pozirala je u Palmi De Mallorca, u Španjolskoj.

Njezin pratitelji obasipali su je komplimentima u komentarima objave.

"Ko je lijep lijep je a ona je najljepša", glasio je prvi komentar.

"Ova žena je kao vino. Što je starija, to je i ljepša!", komentirao je drugi korisnik.

"Iz godine u godinu sve ljepša i ljepša, ljubimo te Brenooo", bio je treći komentar.

