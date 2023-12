Lejla Filipović (47), bivša misica i supruga glumca i voditelja Tarika Filipovića (47), svoj obiteljski život voli držati za sebe, no sada je napravila iznimku.

Lejla je na društvenoj mreži objavila fotografiju sina Armana (15) kojeg dugo nismo imali prilike vidjeti.

Foto: instagram Foto: instagram

"Mamino", napisala je.

Lejla je na Instagram Storyju podijelila i dio atmosfere sa zabave. Njezin suprug Tarik je ekipu zabavljao s mikrofonom u ruci.

"I Tarik se opirao, ali ipak je zapjevao", napisala je.

Podsjetimo, Lejla i Tarik upoznali su se 2006. godine, a ubrzo su dobili i sina Armana. Lejla iz prvog braka ima sina Dinu (20). Ranije je u intervjuu za RTL otkrila kako se slažu on i Arman.

"Kad su bili manji su se super igrali, bez obzira na razliku, ali sada ode svatko u svoju sobu i tako se to rješava. Recimo, na putovanjima su super. Kada su prisiljeni da moraju biti stalno skupa, onda su stvarno dobri", ispričala je Lejla.

Tarik i ona gdje god se pojave izgledaju zaljubljeno kao prvog dana, a u braku su već 15 godina.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Lejla i Tarik Filipović

"Najljepše je što to ljudi primijete,a što je to stvarno tako. Nije nešto da se stavi samo da se vidi na društvene mreže i ljudi to osjete. To je već sad duga veza puna poštovanja i ljubavi i mislim da jedino tako i može funkcionirati. Bez svađa i ružnih riječi, a s druge strane baš smo se našli", rekla je.

