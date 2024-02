Leah Remini (53), otkrila je da se bori s perimenopauzom, dok se istovremeno nosi s depresijom izazvanom njezinim izlaskom iz Scijentološke crkve. "Obuzeo me strah", priznala je glumica koju najbolje pamtimo po ulozi u sitcomu 'Kralj Queensa'.

Leah Remini progovorila je o tome kako se nosi s perimenopauzom dok se gotovo svakodnevno bori s anksioznošću otkako je napustila Scijentološku crkvu.

U novom postu, objavljenom na X-u (prije poznat kao Twitter) i Instagramu, 53-godišnja zvijezda dala je iskren izvještaj o svojim mentalnim i fizičkim zdravstvenim izazovima.

'Tijelo mi se promijenilo preko noći'

Podijelila je da prolazi kroz perimenopauzu, što je prijelazno razdoblje prije menopauze.

"Povrh moje borbe s depresijom, činilo se da se moje tijelo promijenilo preko noći, nešto kroz što žene mojih godina prirodno prolaze, ali znam da je to još uvijek šok za mnoge od nas", dodala je zvijezda.

Simptomi uključuju probleme sa spavanjem, noćno znojenje, glavobolje, probleme s koncentracijom, promjene raspoloženja, i valunge, između ostalog, navodi Johns Hopkins Medicine.

"Napisala sam ovo jer se često osjećam vrlo usamljeno dok to doživljavam, a pišući o ovome i dijeleći to javno, nadam se da ću se osjećati manje izolirano i nadam se da mogu učiniti da se neki od vas osjećaju isto", zaključila je.

Također je otkrila da se bori s depresijom otkako je napustila scijentologiju 2013.

Postala je žestoki kritičar organizacije nakon što je napustila i objavila bestseler memoare 'Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology' 2015. godine. Također se pojavila u dokumentarcu pod nazivom 'Scientology and the Aftermath'.

'Tvrda djevojka iz Brooklyna'

U svojoj objavi od utorka opisala je sebe kao "tvrdu djevojku iz Brooklyna", ali je priznala da je prošla "stalnu borbu da se natjera da iskusi život bez straha."

"S tim se u sebi moram boriti svaki dan. Proces počinje ispočetka od trenutka kad se probudim; Želim izaći; Želim iskusiti toliko toga, uključujući ono svakodnevno, a većinu dana to ne želim", objasnila je majka jednog djeteta.

Zatim je opisala svoju bitku s depresijom i strahom kad izlazi iz kuće.

"Ovo je velika stvar za mene jer sam posljednjih godina rekla 'ne' mnogočemu, od poziva za izlaske s prijateljima do posjećivanja događanja i putovanja", napisala je.

Foto: Screenshot/YouTube Foto: Screenshot/YouTube

Pobjegla je iz scijentologije 2013.

Remini je podsjetila čitatelje da je "pobjegla iz scijentologije 2013." i da je navodno "stalno prate scijentološki operativci i agenti."

'"Ti se ljudi skrivaju u sjeni kako bi pratili moje kretanje i s kim se sastajem kako bi mogli izvijestiti scijentološku obavještajnu agenciju, Ured za posebne poslove, koji odgovara izravno Davidu Miscavigeu", ustvrdila je.

Remini je zatim optužila članove Scijentološke crkve da su namjerno izrađivali "nelaskave slike kako bi je posramili".

Dobitnica Emmyja izjavila je da njihove objave uključuju nepristojne naslove poput "Leah bez posla, napuštena u Hollywoodu jer je fanatik…" i "Leah sjedi sama jer nema prijatelja."

Foto: Screenshot/YouTube Foto: Screenshot/YouTube

'Maltretiraju i zastrašuju'

"Scijentologija je prešla s tih taktika, koje su dovoljno loše, na angažiranje ranjivih ljudi koji žive s teškom mentalnom bolešću da me maltretiraju i zastrašuju", stoji u njezinoj izjavi. "Ti ljudi, koje iskorištava organizacija oslobođena poreza s vjerskim statusom, ne znaju za koga rade i zašto to rade."

Remini je optužila grupu da nju, njezine voljene i kolege nemilosrdno dovodi u opasnost.

U sudskom postupku prošle godine optužila ih je i za provalu u njezino zatvoreno naselje.

Nedavno je rekla da njezine male pobjede uključuju posjet prijateljima ili majci.

"Često objavljujem fotografije i videozapise obavljanja svakodnevnih stvari svojim prijateljima jer u tišini slavim to što prolazim. Veliko je! S obzirom na moju depresiju i vrlo opravdane strahove koje imam zato što sam lovina, kao i na moju zabrinutost za sigurnost mojih prijatelja, to je velika stvar koju treba prevladati", rekla je.

Problemi s alergijama

Što se tiče razloga zašto je odlučila podijeliti svoje probleme, Remini je rekla da je "željela podijeliti kroz što je prolazila kako bi osigurala da drugi koji se bore s depresijom, tjeskobom ili bilo kojim drugim razlogom razumiju tu bol."

Remini je također primijetila da su joj "niotkuda" počele izbijati nepoznate alergijske reakcije zbog koje mora nositi EpiPen kamo god pođe, u slučaju da ponovno bukne.