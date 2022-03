"Sebi dovoljna" peti je singl koji Lea Mijatović predstavlja u suradnji s Beton studijem. Ova snažna pjesma koja ističe raskoš Leinog vokala i njezin neosporan glazbeni talent priča priču o teškom prekidu, kroz koji i ona sama prolazi posljednjih nekoliko dana.

Ova pjesma nije nastala preko noći, a Lea je dugo u sebi lomila kako svoje osjećaje pretočiti u riječi.

Povodom novog singla razgovarali smo s glazbenicom o žešćem prizvuku kojem se odlučila vratiti, samokritičnosti, Eurosongu, stanju na hrvatskoj glazbenoj sceni, ali i o tome kako biti sami sebi dovoljni.

NET.HR: Lea, prije nekoliko ste dana izbacili svoj peti singl - ’Sebi dovoljna’ i, kako su i mnogi drugi primijetili, vratili se poznatom žešćem prizvuku koji smo u najvećem broju pjesama vezali uz Vas. Je li Vam nedostajao?

LEA: Nakon dugo vremena i poticaja producenta Marka Matijevića Sekula konačno sam zagrebala ispod površine i uz njega i Marka Purišića, napisala tekst za ovu čvrstu žensku pjesmu. Nastala je vrlo brzo jer tako to ide kad dođe nalet inspiracije na dobru glazbenu podlogu. Rekla bih da sam se ponovo vratila sebi u glazbenom kontekstu.

I ono što dalje radimo je sličnog prizvuka tako da jedva čekam podijeliti sve s javnosti.

NET.HR: Da morate do kraja svoje glazbene karijere ostati vjerna samo jednom zvuku/žanru, biste li odabrali žanr u kojem trenutno stvarate?

LEA: Sad iz ove perspektive bih vam odgovorila tisuću puta da, ali tko zna kroz godine hoće li mi opet doći da otpjevam neku nježniju baladu ili pop pjesmu…

NET.HR: Mnogo je izvođača obradilo temu ‘biti sebi dovoljni’, uključujući Gibonnija, Matiju Dedića i Martinu Majerle, ali i Emu Jusić. Ipak, sve češće viđamo ljude koji 'skaču iz veze u vezu', koji jednostavno ne mogu biti sami sa sobom, sebi dovoljni. Jednostavno trebaju drugu stranu jer kao da bez nje 'ne postoje'. U najvećem broju slučaja, te su veze osuđene na krah. Kako osvijestiti taj problem? Odnosno, kako naučiti ljude da ako nisu dovoljni sebi, neće im biti dovoljan ni nitko drugi?

LEA: Ne volim se stavljati u ulogu savjetnika kad se radi o bilo čemu, ali ono što mogu iz svoga iskustva reći je da definitivno za početak čovjek mora biti sebi dovoljan kako bi mogao funkcionirati u bilo kakvom obliku odnosa. Kad je zdrava baza, zdrava je i nadogradnja na tu bazu. Meni u tom slučaju da budem sebi dovoljna pomaže činjenica da radim ono što volim i da me to ispunjava, a pored toga i malo dobrih ljudi koji me okružuju te neki slatki gušti koje si priuštim s vremena na vrijeme.

NET.HR: Jesu li Vam se nakon Teške industrije ispunile sve želje što se tiče solo karijere?

LEA: Realizirala sam svoj prvi autorski CD, na pola puta sam prema drugom, jako puno koncerata sam održala u zadnjih nekoliko godina, ako izuzmemo ove dvije "korona godine", radim paralelno u glazbenoj školi… rekla bih da sam potpuno posvećena glazbi, a to mi je oduvijek bila želja.

NET.HR: Jesu li postojale situacije za koje ste mislili da ste spremni, a ipak niste bili?

LEA: Teško mi je pametno odgovoriti na ovo pitanje jer kroz život idem srcem pa sve uspjehe i neuspjehe pripisujem tijeku života i nosim se s tim najbolje kako znam.

NET.HR: Koliko ste samokritični?

LEA: Vrlo. Čak i od svojih doma nisam uvijek imala bezuvjetan aplauz nego kad je nešto dobro i zavrjeđuje pljesak, on je tu. Ako nije bilo vrijedno aplauza, kritika bi me dočekala i to me naučilo da i sama budem kritična prema sebi kako bi izvukla najbolje iz sebe.

NET.HR: Godine 2005. predstavljali ste Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu, a 2019. ste sudjelovali na Dori s pjesmom ‘Tebi pripadam’. Mislite li da je to bio Vaš posljednji nastup na Dori ili biste se ponovno pokušali prijaviti?

LEA: Veliki sam fan Dore i Eurosonga, pa ako se u bližoj budućnosti dogodi dobra pjesma za tu prigodu, definitivno ćemo je poslati pa tko zna, možda opet i zapjevam na Dori.

NET.HR: Kako biste se postavili s kolegama s hrvatske glazbene scene da ste sada na početku svoje karijere?

LEA: Kao i do sada, otvoreno i prijateljski nastrojena. To je moja priroda i drugačije ne znam i ne bih. Vjerojatno sam zbog toga i sklopila neka bas prava prijateljstva s određenim kolegicama sa scene.

NET.HR: Što je danas najvažnije za glazbenike - imati radiopostaje, preglede na YouTubeu i ostalim servisima ili imati koncerte?

LEA: Pa vjerujem da je cijeli komplet toga što ste nabrojali jako važan za potpunu karijeru. Danas ima jako puno nesrazmjernosti kod mnogih glazbenika kad su u pitanju ova tri elementa, ali mislim da onaj tko uspije uskladiti sve troje da je sretan i uspješan glazbenik.

NET.HR: Radite i u glazbenoj školi. Što Vas najviše motivira u radu s djecom? Kakva ste kao profesorica?

LEA: Kad prepoznam kod njih ljubav prema glazbi koju i sama osjećam, to mi je najveća motivacija. Djeca su predivna i imam osjećaj da jako puno učim od njih.

Nisam stroga, ali ne dam ni da me zezaju. Inzistiram na određenim stvarima da se usvoje kako bi mogli što bolje raditi i napredovati, ali kad dođe vrijeme za završni koncert onda sam najbolji prijatelj i podrška.

NET.HR: Što bi 36-godišnja Lea rekla 26-godišnjoj Lei?

LEA: Ne živciraj se, sve će sjesti na svoje mjesto.

NET.HR: Jedna Vaša pjesma nosi naslov ‘Između oprosta i kajanja’. Pa, što sve stoji između oprosta i kajanja?

LEA: Uh…to pitanje bi možda bilo bolje postaviti autoru pjesme. Ja bih radije pozvala sve koji čitaju ovaj intervju da odu na YouTube poslušati pjesmu, možda tamo dobiju odgovor.

Šala, rekla bih da je između oprosta i kajanja puno promišljanja, vjerojatno u takvim trenucima dolazi i nalet inspiracije za ovakvu pjesmu.

NET.HR: Što najviše cijenite kod ljudi s kojima radite?

LEA: Imam sreću da ljude s kojima radim zovem i prijateljima, pa mogla bih reći i jednom proširenom obitelji. Cijenim jako odanost i predanost prema onome što rade jer sam i sama takva.

NET.HR: Vaš prvi samostalni album nosi naziv ’Sva moja lica’. Jesmo li na tom albumu stvarno vidjeli sva Vaša lica ili nam neka ipak ostavljate i za nadolazeće albume?

LEA: Album "Sva moja lica" nosi taj naziv jer sam si stvarno dozvolila da šetam raznim stilovima na svom prvijencu, bilo je tu balada, pop pjesama, čak i dance-a, do rocka i pop rock balada. Na idućem će albumu prevladavati malo žešći zvuk jer doma je najljepše.

NET.HR: Želje koje biste voljeli ispuniti do kraja 2022.?

LEA: Planovi su da i dalje nastavimo raditi ovim tempom, dakle stvarati nove pjesme, izbacivati singlove i nastaviti sa svirkama. Ako sve bude išlo po planu, početkom iduće godine nadam se i promociji svog drugog samostalnog studijskog albuma.