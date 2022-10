Lana Jurčević (37) iznenadila je svoje pratitelje na Instagrama jednom sasvim neuobičajenom objavom. Pjevačica je, naime, podijelila svoja razmišljanja o majčinstvu te otkrila zašto još uvijek nije spremna postati mama.

"Što sam starija, to sam svjesnija da postoji dobar razlog zašto nisam do sada imala dijete... da je moja podsvijest možda to negdje blokirala i odugovlačila... za mene je toliko velika stvar, s toliko odgovornosti, toliko pretpripreme... želim biti najbolja verzija sebe, želim u smeće baciti svoj ego, očekivanja, doživljavanje tog bića kao projekta kao što to, nažalost, mnogi rade... ne želim projektirati svoje ambicije, želje, neispunjene stvari, nego njegovati njegovu autentičnost, pomoći mu u njegovom putu. Uglavnom, jako dugačka i duboka tema koja me oduvijek jako zanimala", napisala je Lana.

Zadovoljna vlastitim izgledom

Lana sa svojim pratiteljima često razmjenjuje savjete te se zalaže za prirodan izgled. Jednom je prilikom izjavila da smatra kako je prije bila previše mršava, no sada je zadovoljna vlastitim izgledom.

"Iskreno, ne smeta mi ovo malo škembice sada, skroz sam si fajn u svojoj koži. Nego, možda je vrijeme da se pokrenem da mi kosti i mišići ne zakržljaju, treba koncerte još odskakati (hrpu, nadam se) i tko zna što još. Slušam prijedloge za neke dobre aktivnosti, treninge", objavila je pjevačica jednom prilikom na Instagramu.