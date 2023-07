Pjevačica Lana Del Rey, koja je prodala na milijune albuma, viđena je kako radi u restoranu u gradu Firenci u uniformi Waffle Housea, a nosila je i pločicu s imenom. Gosti su bili šokirani kada su vidjeli višestruko nagrađivanu pjevačicu kako toči kavu i prima narudžbe - ali Lana je sve to dobro prihvatila i čak je pozirala za fotografije s obožavateljima.

Karina Cisneros Juarez uspjela je dobiti fotografiju sa zvijezdom - podijelivši je na Facebooku uz natpis: “Malo je reći da sam sretna!!! Velika sam obožavateljica Lane Del Rey više od desetljeća, tako da je današnji susret s njom bio doista lud. Bila je tamo, nosila je uniformu i sve ostalo. Bilo je pomalo nadrealno. Samo sam joj rekla koliko volim njezinu glazbu i njezin rad općenito. Bila je super ljupka i nevjerojatno draga.”

Foto: Twitter Foto: Twitter

Ova situacija zbunila je mnoge ljude na društvenim mrežama. Jedna osoba je napisala: “Ona je skromna. Poštujem to.” Druga je komentirala: "Zamislite da samo idete jesti, a Lana Del Rey je vaša konobarica." Netko drugi se našalio: “Pjevačica, glumica, konobarica, zaposlenica Waffle Housea. Što gospođica Lana Del Rey ne može?"

Prema pisanju CNN-a, pjevačica navodno boravi u Alabami, a viđena je još u obližnjem salonu i lokalnom kafiću. Njen posljednji nastup bio je na Glastonbury festivalu u Somersetu u Engleskoj, a nedavno je objavila i svoj novi album "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd". Upravo zbog novog albuma, mnogi fanovi sumnjaju da je riječ o marketinškom potezu ili snimanju spota za nove pjesme.