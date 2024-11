Lana Biželj o zarukama sa slovenskim nogometašem: 'Pomislila sam da me zafrkava'

Novinarka i popularna influencerica Lana Biželj (33) zaručila se sa slovenskim nogometašem Lukom Majcenom (35), koji trenutačno igra za indijski klub RoundGlass Punjab. Romantična prosidba odvila se u egzotičnoj Indiji, a u razgovoru za Net.hr Lana je podijelila kako se osjećala u tom posebnom trenutku, otkrila svoje dojmove o prstenu i dala naslutiti kada bi zaljubljeni par mogao stati pred oltar.

Čestitamo na zarukama! Luka vas je zaprosio u Indiji. Kako je to izgledalo?

Kao što ste mogli vidjeti u videu – filmski! I dalje mi se čini kao da sam u snu i da ovo nije moj život. Prošle godine, kad smo posjetili Taj Mahal, potpuno sam se zaljubila i oduševila, tako da je ovaj predivan korak naprijed u našoj vezi Luka napravio na najboljem mogućem mjestu na svijetu za mene.

Jeste li očekivali da će vas Luka zaručiti? Jeste li primijetili možda da je bio nervozan?

Očekivala sam da će se to dogoditi nekad u narednih godinu dana; pričali smo već o tome jer su zaruke zajednička odluka, ali nisam očekivala baš sad. Luka je u zadnjih nekoliko mjeseci bacao male "bubice" pa sam imala osjećaj da bi se moglo dogoditi, ali sve je okretao na šalu. Nisam primijetila da je bio nervozan, nisam slučajno naletjela na prsten – zaista nisam očekivala da će se dogoditi. Čak sam, kad je počeo vaditi prsten, pomislila da me samo zafrkava.

Foto: Instagram

Kakav je prsten? Jeste li zadovoljni Lukinim izborom?

Prsten je moj prsten iz snova, stvarno. Nikad mi se nisu sviđali oni s velikim kamenom, već baš ovakvi – dijamanti u punom krugu. Zapravo, prsten sam sama izabrala jer me još na proljeće Luka odveo u draguljarnicu kao da sebi gleda satove, a zapravo je mene ispitivao kakav mi se prsten sviđa i saznao moju veličinu. Ovaj Messika prsten bila je ljubav na prvi pogled.

Kome ste prvo javili da ste se zaručili? Kakva je bila reakcija?

Htjela sam javiti tati, ali u Hrvatskoj je tada bilo dva ujutro pa se nitko nije javljao. Na kraju sam saznala da svi oko mene već znaju da me Luka planirao zaprositi jer je mog tatu prije mjesec i pol pitao za ruku. Nisam znala da se mogu još više zaljubiti u njega, ali ovim me dodatno oborio s nogu. Kad je svanulo u Hrvatskoj, prvo smo javili Lukinim roditeljima, mojoj sestri, tati, ostatku obitelji, pa onda i prijateljima. Svi smo plakali od sreće, iako mislim da nitko ne plače više od mog tate. On obožava Luku.

Kako se sada osjećate? Jesu li se slegnuli dojmovi?

I dalje se osjećamo kao da smo u filmu s jedne strane, a s druge nam je nekako sve prirodno. Koliko god ljudi kažu da je brak samo papir, postoji nešto u činu zaruka i braka što dodaje dodatnu težinu vezi i kao da ju podiže na još dublju razinu. Teško je opisati sve što nam prolazi kroz srce, ali osjećaji su divni i imamo sve što nam treba.

Foto: Instagram

Jeste li već počeli razmišljati o vjenčanju? Imate li viziju kako bi trebalo izgledati?

Imamo lokaciju koju želimo i o kojoj pričamo već mjesecima, ali sve planiramo polako. Za sada smo dogovorili da vjenčanje neće biti iduće godine, već onu iza, kako bismo mogli sve pripremiti. Želimo manju, opuštenu ceremoniju, u našem stilu, s odličnom hranom. O ostalom ćemo još vidjeti, a puno će ovisiti i o tome gdje će Luka biti i igrati.

