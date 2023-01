Američka reality zvijezda i poduzetnica, 25-godišnja Kylie Jenner, prije godinu dana je rodila sina, kojemu je prvotno dala ime Wolf, što bi u hrvatskom prijevodu glasilo "Vuk". No, ona i partner Travis Scott ipak su, ponovno, odlučili promijeniti ime sinčiću.

'Nismo imali osjećaj da je to on'

Kako prenosi Daily Star, Kylie je rekla da je, kad je rodila, bila pod velikim pritiskom jer je imala samo četiri sata da odluči kako će se dječak zvati.

Ime Wolf prvo joj je palo na pamet, no kasnije joj se nije svidjelo. "Jednostavno nismo osjećali da je to on", komentirala je Kylie objavivši da su se odlučili na promjenu imena.

Novo ime njihova sina, kako je Kylie objavila na svom Instagram profilu, jest Aire. Dok svi govornici engleskoga jezika to ime povezuju sa "zrakom" (eng. air), govornici i poznavatelji arapskoga imaju potpuno drukčije asocijacije.

Naime, novo ime mališana, koji će uskoro proslaviti svoj prvi rođendan, izazvalo je mnogo smijeha na društvenim mrežama jer u arapskome slengu to znači muški spolni organ.

Nakon što je novinarka Antoinette Lattouf na društvenim je mrežama objavila: "Hm, možda bi netko trebao reći Kylie da Aire na arapskom znači ‘moj penis’. Ili ne?", mnogi su se korisnici javili u komentarima potvrdivši da je to točno.

Na arapskom riječ ayre ili aire ima značenje i “najbolji prijatelj”, no češće se koristi kao sinonim za spolovilo. Mnogi pretpostavljaju da će nakon ovoga dijete dobiti i treće ime.

Podsjetimo, prije četiri godine postala je majka, donijevši na svijet djevojčicu Stromi, godinu dana nakon što je ušla u vezu s reperom Travisom Scottom.