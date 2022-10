NOVI BIZARLUK KATIE PRICE / Kraljica plastičnih operacija na gala događaj došla je, ni manje ni više nego, u dolčeviti i u 'medicinskoj' obući

Katie Price bila je sva nasmijana dok je u četvrtak sa svojim sinom Harveyjem i dečkom Carlom Woodsom napuštala dodjelu nagrada National Television Awards. Reality zvijezda (44) dobila nominaciju za autorski dokumentarac za svoj BBC-jev film What Harvey Did Next, a svojim je izdanjem na dodjelu nagrada, malo je reći, šokirala. Naime, Price je došla u svjetlucavoj crnoj suknji i crnoj dolčeviti, a na nogama je nosila postoperativnu cipelu. Naime, još u kolovozu 2020. Katie je otkrila čudnu nesreću iz koje je izašla s oba slomljena stopala nakon što je pala sa sedam i pol metara visine u tematskom parku u Turskoj. Sudeći po fotografiji, Katie se još bori s bolovima zbog slomljenih stopala prije dvije godine - fotografije pogledajte u galeriji...