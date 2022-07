Hrvatska plus size manekenka, Lucija Lugomer, na Instagramu se pohvalila da uživa u vrućim danima i ljetnim izdanjima. Luce posljednje vrijeme objavljuje fotke iz Opatije, no ovaj je put dodatno to začinila seksi izdanjem u bikiniju.

Bombastična Luce

Lugomer je objavila fotku u bijelom dvodijelnom badiću koji je odmah njezine Instagram pratitelje bacio u trans. Sudeći po ovom izdanju, i tome da Luce ne voli fotošop nego samo prirodno, možemo zaključiti da naša plus size manekenka izgleda senzacionalno.

Zavodnicu Luciju hvalili su i njezini pratitelji kojima se, osim nje, svidio i njezin badić.

"Pa ženo, gdje si uzela badić", "Netko mi sjaji", "Divna", "Kako si predivna", neki su od komentara na, mogli bismo reći, novo izdanje Lucije koja svojim primjerom i djelovanjem na društvenim mrežama pokušava osnažiti i dodatno podignuti samopouzdanje mnogim ženama, bez obzira na fizički izgled.