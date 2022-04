Pjevačica Franka Batelić (29) na Instagramu je objavila kako izgleda u futurističkom modnom izdanju koje djeluje jednostavno, ali to nikako nije.

Prvi 3D printani korzet u Hrvatskoj

Franka je u jučerašnjem plesnom showu zasjala u izdanju kakvo se baš ne viđa svaki dan, ova pjevačica se na Instagramu pohvalila 3D printanim korzetom koji je prvi takav odjevni predmet u Hrvatskoj, a objasnila je i tijek cijelog dizajna. "3D scan mog tijela, dizajn korzeta i programsko modeliranje, printanje korzeta na 3D printeru izrađenog od poliestera nastalog recikliranjem plastičnih boca. I tu nije kraj, nosim i 3D printani nakit!", napisala je Franka na Instagramu.

"Ličiš mi na ženu mačku u 3D izdanju, izgledaš vrhunski", "Prelijepa", "Čudo si", "Predivna, lijepa, zgodna, elegantna i uvijek svoja", "I tko drugi bi u tome ili nečem drugom izgledao bolje od tebe", "Sve pohvale cijelom timu, a ti si jednostavno prekrasna", "Kad si lijepa i 3D print ti stoji", neki su od komentara na ovu futurističku opravicu simpatične Franke.

"Netko će otići u prošlost, ja sam u budućnosti i baš je fora'', rekla je Franka u IN Magazinu te se pohvalila svojim korzetom pod nazivom "Future F", iza kojeg stoji stilistica Jasenka Tudor Bevanda. "Fora je kratko traje, jako je zanimljivo da se može izvesti na taj način jedan odjevni predmet, i još se podržava održivost materijal i mode", objasnila je Franka te dodala da s Jasenkom već duže vrijeme surađuje.

"Vjerujem joj bezrezervno, stvarno da, već toliko godina surađujemo, poznaje me u dušu, zna točno što bi ja nosila, zna kako me uvjeriti da će nešto dobro izgledati. Stvarno je revolucionarno, radi se o 3D korzetu. Kad sam prvi put čula, odnosno kad mi je prvi put moja Jasenka spomenula tu ideju, prvi mi je bilo molim? Kako se to radi?", priča Franka čiji se korzet može pretvoriti i u neki drugi odjevni predmet.