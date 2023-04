Dok se krunidba kralja Charlesa III. približava, britanski mediji su preplavljeni pričama o raskolu među članovima kraljevske obitelji.

Prema izvorima iz Buckinghamske palače, princ Harry, koji će prisustvovati krunidbi bez supruge Meghan Markle, očekuje hladan doček od starijeg brata princa Williama, koji ne namjerava s njim razgovarati. Ostali članovi obitelji planiraju tek pristojno pozdraviti Harryja.

Postoji mnogo spekulacija i oko odnosa Meghan Markle i Kate Middleton. Već je poznato da njih dvije nisu u dobrim odnosima još od vremena priprema za vjenčanje Harryja i Meghan, a taj nesporazum se čini da je i dalje prisutan.

U svojoj najnovijoj knjizi "Naš kralj: Charles III. - Otkrivanje muškarca i monarha", kraljevski biograf Robert Jobson opisuje trenutak kad su se mnogi nadali da će smrt kraljice Elizabete dovesti do pomirenja među zavađenom braćom. Upravo to se činilo kad su Kate i Meghan zajedno izašle iz dvorca Windsor kako bi pozdravile okupljeno mnoštvo i vidjele cvjetne aranžmane koje su ostavile za pokojnu Elizabetu.

Princ William je predložio taj gest pomirenja, no prema izvorima iz Buckinghamske palače, to je bila dobro odglumljena predstava. Kate je kasnije priznala starijem članu kraljevske obitelji da je zajednička šetnja bila jedna od najtežih stvari koje je ikad morala učiniti. Iako je javnost mislila da su se parovi pomirili i vratili u prošlost kada nije bilo ogorčenosti i oštrih riječi koje su uništile njihov odnos, to je bila samo iluzija.

Podsjetimo, uz kraljicu su, dok je umirala bili Charles, Camilla, princeza Anne i kraljičin liječnik, Sir Huw Thomas.

Princ William, prinčevi Edward i Andrew te Sophie, grofica od Wessexa, požurili su u Škotsku, no, nažalost, nisu stigli na vrijeme, kao ni princ Harry.

‘Zapravo je želio reći da Meghan nije dobrodošla, no nije to tako mogao reći Harryju pa je osobno intervenirao i zamolio Kate da ni ona ne dolazi kako bi bilo poštenije prema Meghan’, piše Jobson.

‘Kate je svojom voljom ostala podalje, ali očajnički je željela biti uz kraljicu u njenim posljednjim trenucima. To je izjeda i tad je počela osjećati ogorčenost prema Meghan’, navodi.