Iako većina domaćih pjevača završili su osnovnu i srednju školu, među njima ima i onih s fakultetskom diplomom, a kako navodi Story, ove škole su završili naši estradni umjetnici.

Završio je Turističko-hotelijersku srednju školu, a paralelno s njom završio je srednju glazbenu školu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram Tony Cetinski

Završio je II. Jezičnu gimnaziju u rodnom Splitu, a kada su njegovi roditelji vidjeli da ga glazba jako zanima, upisalo su ga kod časnih sestara, koje su ga naučile svirati klavir. Najzaslužnija za njegovo glazbeno obrazovanje bila je sestra Cecilija.

Foto: Goran Horvatinec Foto: Goran Horvatinec Luka Nižetić u studiju Net.hr-a

Završio je osnovnu glazbenu školu u rodnom Zagrebu, na odjelu glasovira te srednju frizersku i glazbenu školu na odjelu solo pjevanja, za koje se 2001. godine odlučio dalje školovati na američkom sveučilištu Berklee College of Music te je znanje nastavio nadograđivati na Berklee seminarima u Europi, gdje je imao priliku za mentorstvo Donne McElroy, nominirane za nagradu Grammy.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram/ Jacques Houdek Foto: Instagram/ Jacques Houdek

Svoje glazbeno obrazovanje započeo je s pet godina u Njemačkoj, gdje je pohađao Osnovnu glazbenu školu. Nakon toga se vratio u Hrvatsku i nastavio školovanje u Zagvozdu, a u Splitu završava srednju školu gdje ostaje i živjeti.

"Roditelji su prepoznali moje zanimanje za glazbu pa su me s pet godina upisali u glazbenu školu u Njemačkoj, gdje sam se i rodio, da bih naučio sviratiklavir i flautu. No, nisam je uspio završiti, jer smo se vratili u Hrvatsku kad mi je bilo deset godina, a u Zagvozdu, gdje smo živjeli, nije bilo muzičke škole tako da sam glazbeno obrazovanje nastavio uz časnu sestru Silvanu, odličnu orguljašicu koja me je učila svirati i pjevati prije i poslije mise ili vjeronauka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad sam otišao u srednju školu u Split, uzimao sam privatne sate iz solfeggija i klavira. Kasnije sam radio razne poslove, između ostalog sam i konobario pet i pol godina, ali glazba je uvijek bila prisutna u mom životu", rekao je Jole za Story jednom prilikom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

Završio je Osnovnu školu 'Ivan Filipović' u rodnom Zagrebu, a nakon završene treće gimnazije upisuje Kineziološki fakultet u Zagrebu kojeg prekida zbog ozlijede, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet kojeg prekida zbog ovisnosti.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Marin Ivanović Stole, zagrebački reper i autor monodrame "Stara škole kreka – iz tame u svjetlost” jedan je od onih koji je i posjetio zajednicu Cenacolo. Doris Pinčić otkrio je kako je prošao kroz sve moguće komune i terapije, ali da nije bio doista izliječen dok nije otišao u Cenacolo: "Shvatio sam da mi samo Bog može pomoći, da nema drugog načina. Iskreno sam molio Boga i otišao sam u Cenacolo. Jako mi se svidjelo ono što je majka Elvira rekla – Cenacolo ne liječi drogu nego uzroke zbog kojih se drogiramo. To mi je bilo izvrsno. Nema svatko snagu živjeti čistoću i nema svatko dar spoznati koliko je to važno. Mediji nam nameću izopačenost i nema više onih tradicionalnih vrijednosti. A čistoća je jedna od tih istinskih vrijednosti. Volio bih da sam snažniji i ustrajniji u tome, ali trudim se biti bolji”, priznao je reper.

Mišo je nakon završene osnovne škole upisao Srednju industrijsku školu, gdje je izučio tapetarski zanat, a već tada je znao da se neće time baviti i da je glazba njegov životni poziv.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Završio je osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu, gdje je pohađao 'Centar za umjetnost i kulturu', a od svoje dvanaeste do petnaeste godine života igrao je u juniorskoj postavi nogometnog kluba Dinamo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pixsell/ Marko Lukunic Foto: Pixsell/ Marko Lukunic Boris Novković

Završio srednju tehničku školu, a nakon nje upisuje i tečaj sviranja bas gitare na Sveučilištu. Studirao je Likovnu umjetnost.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Završio je osnovnu školu i gimnaziju u Osijeku, gdje je kasnije diplomirao u Višoj građevinskoj školi Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera te doktorirao na Ekonomskom fakultetu na smjeru marketinga. Nakon toga, dvije godine je pohađao 'Community College of Allegheny County' u Sjedinjenim Američkim Državama.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon završetka osnovne škole, upisao je gimnaziju, a paralelno je pohađao nižu i srednju glazbenu školu gdje se usavršavao na fagotu i klaviru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Nova TV, Branko Banjac Foto: Nova TV, Branko Banjac

POGLEDAJTE VIDEO: Kakvog su obrazovanja i što su po struci hrvatski gradonačelnici