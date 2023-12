Dino Merlin i ovog je vikenda napravio ludnicu u Areni Zagreb koja je dupkom puna slušala njegove najljepše hitove. Imao je četiri koncerta u dva vikenda i sva četiri puta tražila se karta više.

Najveće Merlinove hitove slušalo je oko 90.000 ljudi, koji su ulaznice za koncert kupili mjesecima unaprijed.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za njih su izdvojili od 35 eura za parter, što je bila najjeftinija ulaznica, do najskupljeg mjesta u VIP loži za koje je bilo potrebno izdvojiti 130 eura. Ulaznica u fan pitu stajala je 70 eura, a 120 eura platili su oni koji su stajali za VIP barskim stolovima. Na stranicama Arene Zagreb stoji kako kapacitet dvorane iznosi 16.500 sjedećih mjesta, no za potrebe koncerata kapacitet se povećava do 25.000 mjesta.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kad bismo računali da su sve ulaznice stajale kao najpovoljnije, dakle one od 35 eura, zarada od ulaznica za jedan koncert na 23.000 ljudi bila bi 805.000 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako od toga oduzmemo zakup Arene, što za jedan dan iznosi 24.000 eura, dolazimo do zaključka kako je Dino Merlin za samo jedan koncert zaradio 781.000 eura, odnosno 1.562.000 eura za dva dana. Prema tome, možemo zaključiti kako je Dino Merlin u Zagrebu zaradio malo više od tri milijuna eura!

Oduševio gostima

Na pozornici su uz Merlina nastupili Zdravko Čolić, Ivana Banfić, Senidah, Vesna Zmijanac i Marko Louis. Najviše oduševljenja izazvao je Čolić, a publika je zadovoljna svakim od koncerata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li 'pobijedio' Prijovićku?

Foto: Željko Vidinović Foto: Željko Vidinović

Aleksandra Prijović je održala pet koncerata u zagrebačkoj Areni, a od prodaje ulaznica zaradila je oko 2,780.000 eura. Od toga se, naravno, oduzimaju troškovi zakupa Arene, scenografija, svjetla, bend… Prema cjeniku zagrebačke Arene, zakup prostora za pet koncerata platila je 120 tisuća eura. Procjenjuje se da je svake večeri na njezinim koncertima bilo prisutno oko 18 tisuća obožavatelja pa kad se sve zbroji i oduzme, govorimo o zaradi od oko 2,5 milijuna eura.