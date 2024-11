Koga je Blanka ljubila prije otvorenog braka s Rubenom? Zlatni dečko, samozatajni Slavonac...

Jedna od najpoznatijih hrvatskih sportašica, bivša atletičarka Blanka Vlašić, uvijek je pažljivo čuvala privatnost, rijetko govoreći o ljubavnom životu. No, belgijski novinar i suprug proslavljene sportašice, Ruben Van Gucht nedavno je šokirao javnost izjavom za emisiju ''Het Huis'' kako njih dvoje imaju otvoren brak.

''To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: 'Jadna, neće znati'. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla'', ispričao je sportski novinar u spomenutoj belgijskoj emisiji.

Prije nego što je uplovila u brak s novinarom, s kojim danas ima sina, Blanka je svoj ljubavni život skrivala, a u nastavku donosimo pregled njezinih romantičnih veza koje su svojedobno punile medijske stupce.

Blanka Vlašić i Antonio Ergotić

Jedna od Blankinih najpoznatijih veza bila je ona s Antoniom Ergotićem iz Vinkovaca, s kojim je bila od 2004. do 2007. godine. Tijekom veze često je isticala kolika joj je Antonio bio važna podrška. No, njihova trogodišnja romansa završila je iznenada. Na press konferenciji nakon Svjetskog prvenstva u Valenciji 2008. godine, Blanka je zamolila prisutne da isključe kamere te obznanila kako već neko vrijeme nije u vezi. "Željela bih vam reći da sam već mjesec i pol dana slobodna djevojka i više nisam u vezi. Smatrala sam da je ovo najbolji način da to objavim kako ne bi bilo špekulacija u medijima. Evo, čak sam i natuknice pripremila", rekla je Blanka izvadivši mali papir iz džepa i dodala: To je sve što ću o ovoj temi reći za medije, a kao što ste vidjeli, to nije utjecalo na moje skakanje". Antonio je bio uz Blanku na nekoliko javnih događanja, no unatoč potpori koju su pružali jedno drugome, veza nije opstala.

Blanka Vlašić i Nikola Karabatić

Dvije godine nakon veze s Antoniom Ergotićem, Blanku su počeli povezivati s jednim od najboljih svjetskih rukometaša – Nikolom Karabatićem. Karabatić, tada vodeće lice francuskog rukometa, započeo je romansu s hrvatskom atletičarkom koja je ubrzo postala tema brojnih naslova. Njih dvoje su se prvi put susreli u Splitu, ljeti 2009. godine, kada je Blanka boravila u svom rodnom gradu, a Karabatić sa svojom obitelji u obližnjim Poljicama. Njegova rođakinja Tina Radić, bliska prijateljica Blanke, upoznala ih je, a kemija je odmah bila očigledna.

Njihova prisnost bila je očita na Europskom prvenstvu 2010. godine u Barceloni, gdje su ih kamere često hvatale zajedno. Prije natjecanja Blanka je vrijeme provodila na tribinama s “zlatnim dečkom”, a nakon skokova i osvojene medalje, slala mu je poljupce s atletske staze. Novinari su je pitali za komentar, a ona je kratko odgovorila: "Što da vam kažem, sve ste vidjeli." Njezin otac, Joško Vlašić, također se oglasio s osmijehom: “Sad imate dvije dobre priče – zlato i njezin novi dečko. No, ne bih se ja htio miješati.”

No, nekoliko mjeseci kasnije, u Dubaiju, par je ponovno snimljen zajedno, držeći se za ruke, a Blanka je bila njegova pratnja na otvaranju rukometnog turnira. Njihova veza trajala je pet mjeseci, a u prosincu iste godine oboje su potvrdili prekid. Blanka se našalila u jednoj emisiji kako je “Nikola ponovno na tržištu”, dok je Joško Vlašić komentirao: “Ta je veza dugo mrtva, zapravo nikad nije ni zaživjela.”

Karabatić je kasnije za Gloriju izjavio: "To je bila lijepa ideja, ali oboje smo mladi i vrhunski sportaši, pa bi takva veza tražila puno odricanja, uvijek bi se netko od nas morao nečega odreći".

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Blanka Vlašić i Luka Nižetić

Blanka Vlašić i glazbenik Luka Nižetić poznaju se još iz osnovnoškolskih dana, gdje su zajedno pohađali nastavu i brzo se zbližili. U jednom intervjuu za Slobodnu Dalmaciju Blanka je priznala da joj je Luka bio prva simpatija. Iako nikada nisu službeno bili par, prisutna je bila obostrana naklonost. "Obostrana simpatija zasigurno je postojala, a tu i tamo pao bi koji poljubac," prisjetila se Blanka, dodajući kako ih je najviše povezivao specifičan smisao za humor koji su dijelili, smijući se stvarima koje su samo njima bile smiješne.

Nakon osnovne škole, Blanka je upisala Srednju medicinsku školu, no ubrzo se morala sve više posvetiti sportu. Ozbiljni treninzi zahtijevali su često odsustvo s nastave, a ona se postupno udaljila od školskih kolega. Taj period obilježila je posvećenost atletici, što je značilo i manje vremena za mladenačke romanse.

